https://ria.ru/20240410/voyna-1938922469.html

Европу ждет необъявленная война в Северном море

Европу ждет необъявленная война в Северном море - РИА Новости, 10.04.2024

Европу ждет необъявленная война в Северном море

Шесть стран НАТО внезапно решили "защитить от русских" Северное море и подписали по этому поводу соглашение. Зачем, казалось бы? Что там в Северном море —... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:00

2024-04-10T08:00

2024-04-10T16:32

аналитика

северное море

европа

норвегия

нато

газпром

цены на нефть

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Шесть стран НАТО внезапно решили "защитить от русских" Северное море и подписали по этому поводу соглашение. Зачем, казалось бы? Что там в Северном море — неужели "не счесть алмазов в каменных пещерах"?С экономической точки зрения регион действительно представляет собой лакомый кусок. В последние годы его позиционировали как флагман энергетического перехода — планируется получать там зеленый водород, построить огромные ветропарки и таким образом добывать "чистую" демократическую энергию.Но и традиционные "грязные углеводороды" приморские страны здесь качают как не в себя. Главные добытчики нефти и газа в Северном море — это Норвегия и Великобритания, вслед за ними идут Германия и Дания. Норвегия качает столько, что обеспечивает не только себя, но и четверть всех европейских потребностей в газе. Великобритания за счет местного газа покрывает около 40 процентов своих потребностей.У России здесь был свой интерес, но очень скромный. С 2020 года "Газпром" добывал тут в небольших объемах газ в доле с немецкой Wintershell, сейчас эти активы выставлены на продажу. То есть бывшие партнеры, наплевав на все договоренности, вытеснили русских из своей бизнес-песочницы.Выходов к Северному морю у России нет. Ведущее к нему Балтийское море сейчас именуется "озером НАТО". Так в чем, собственно, состоит русская угроза, если нас там физически нет, и зачем шести странам региона — Британии, Норвегии, Германии, Дании, Бельгии и Нидерландам — так срочно понадобилось заключать отдельный договор по "защите" Северного моря?И тут интересно посмотреть на регион с военной точки зрения. В этом аспекте Северное море — это, пожалуй, главная болевая точка Европы. Здесь по дну идут бесчисленные нефтепроводы, газопроводы, электрические и интернет-кабели.Добыча углеводородов растет каждый год. Для ее дальнейшего увеличения задумано строительство гигантских ветрогенераторов. Произведенная на них электроэнергия будет поставляться на нефтедобывающие платформы опять-таки по подводным кабелям. За счет энергии ветропарков будет вырабатываться и водород. К 2030 году только от ветра в Северном море планируют получать 120 гигаватт — в четыре раза больше, чем сегодня. Инвестиций там — под триллион евро.Красивейшее море, вдохновлявшее поколения немецких и английских романтиков, должно превратиться, по сути, в огромный завод, вырабатывающий энергию (чистую, грязную — неважно) для всей Европы. Но вся эта инфраструктура необычайно хрупка и уязвима. Несколько точечных подводных взрывов — и прости-прощай, мечта об энергетической безопасности.Нельзя сказать, что там не понимают, на какое опасное предприятие подписались. Британская пресса переполнена истериками о том апокалипсисе, к которому может привести повреждение трубопроводов, а также электрических и интернет-кабелей в Северном море.Жилые дома, заводы и больницы погрузятся во тьму, банковские карточки перестанут работать, встанет метро, кончится бензин на АЗС и продукты в супермаркетах, возмущенные люди примутся бунтовать на улицах — и весь этот хаос можно вызвать лишь несколькими точечными ударами по северноморской инфраструктуре. Учитывая зависимость всей Европы от добычи в Северном море, нетрудно экстраполировать этот хаос и дальше — практически на все страны континента.Внимание — вопрос: кому нужно подрывать энергетическую безопасность Европы? Уж точно не России: вступать в конфликт с блоком НАТО нам невыгодно, мы совершенно не собираемся этого делать. А вот Вашингтону энергетически независимая Европа совершенно не нужна. Кто же будет тогда покупать американский СПГ, кто же будет целовать американские сапоги?Главным выгодополучателем подрыва "Северных потоков" в Балтийском море стали США. За несколько минут они оторвали европейцев от российских углеводородов. Посмотрели на реакцию — европейцы все проглотили. Фарсовые расследования потерпевших стран ни к чему не привели. Что ж, теперь у американцев карт-бланш на новые теракты — уже в Северном море. Если Штаты решат, что европейцы слишком много энергии вырабатывают сами и могут отказаться от американского газа, то Старый Свет ждет как раз тот самый апокалипсис, который так смачно расписывают британские таблоиды.А при чем тут вообще русские? Но ведь именно нас западные СМИ обвиняли в подрыве "Северных потоков". Случись что в Северном море — русские опять окажутся виноваты. Сегодня любой проход российских военных кораблей мимо Британских островов идет под оглушительный вой английских политиков: русские "закладывают на дне взрывчатку", спасайся кто может!Однако нашим военным тут просто нечего делать. Похоже, союзники по альянсу отлично справятся сами: сами себе устроят теракты, сами подорвут свою инфраструктуру, сами обеспечат хаос, главное — им не мешать.

https://ria.ru/20240312/putin-1932568166.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937746901.html

https://ria.ru/20240327/rassledovanie-1936170025.html

https://ria.ru/20240322/diversiya-1934873714.html

северное море

европа

норвегия

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аналитика, северное море, европа, норвегия, нато, газпром, цены на нефть