В Брянске пьяный водитель врезался в девять припаркованных автомобилей
В Брянске пьяный водитель врезался в девять припаркованных авто, уходя от погони
© Фото : ГИБДД УМВД России по Брянской областиМесто ДТП, где водитель врезался в девять припаркованных машин в Брянске
Место ДТП, где водитель врезался в девять припаркованных машин в Брянске
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Нетрезвый водитель в Брянске, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС во дворах, врезался в девять припаркованных автомобилей, сообщает УМВД по Брянской области в своем Telegram-канале.
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"Водитель Land Rover проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться во дворах жилых домов по улице Брянского Фронта. В районе дома № 12/1 он совершил ДТП, в результате которого девять припаркованных транспортных средств получили повреждения", - говорится в релизе.
© Фото : ГИБДД УМВД России по Брянской областиМесто ДТП, где водитель врезался в девять припаркованных машин в Брянске
Место ДТП, где водитель врезался в девять припаркованных машин в Брянске
В ночь на среду в дежурную часть брянской Госавтоинспекции поступил сигнал об автомобиле, за рулем которого, по всей видимости, сидел не вполне трезвый человек. Чтобы разобраться в ситуации, ГАИ попыталась остановить странного водителя, но это оказалось не так просто.
По итогам погони сотрудники ДПС задержали-таки 31-летнего жителя Выгоничского района - от медицинского освидетельствования он отказался, что юридически приравнивается к состоянию опьянения.
В отношении нарушителя были составлены административные материалы - за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, отказ остановить транспортное средство по требованию сотрудника полиции, отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного или иного опьянения.
При этом, отмечают в полиции, мужчина и раньше попадался на нарушении закона: в 2015 году за нетрезвое вождение он был лишен прав; в 2019 году за управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав, был подвергнут административному аресту.
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"Несколько дней назад в попытке вернуть права горе-водитель провалил в Госавтоинспекции попытку сдать теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения", - информирует полиция.
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