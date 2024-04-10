https://ria.ru/20240410/voditel-1939101706.html

В Брянске пьяный водитель врезался в девять припаркованных автомобилей

В Брянске пьяный водитель врезался в девять припаркованных автомобилей - РИА Новости, 10.04.2024

В Брянске пьяный водитель врезался в девять припаркованных автомобилей

Нетрезвый водитель в Брянске, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС во дворах, врезался в девять припаркованных автомобилей, сообщает УМВД по Брянской области в... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:43

2024-04-10T14:43

2024-04-10T14:43

происшествия

авто

брянск

брянская область

выгоничский район

гибдд мвд рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Нетрезвый водитель в Брянске, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС во дворах, врезался в девять припаркованных автомобилей, сообщает УМВД по Брянской области в своем Telegram-канале. "Водитель Land Rover проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться во дворах жилых домов по улице Брянского Фронта. В районе дома № 12/1 он совершил ДТП, в результате которого девять припаркованных транспортных средств получили повреждения", - говорится в релизе. В ночь на среду в дежурную часть брянской Госавтоинспекции поступил сигнал об автомобиле, за рулем которого, по всей видимости, сидел не вполне трезвый человек. Чтобы разобраться в ситуации, ГАИ попыталась остановить странного водителя, но это оказалось не так просто. По итогам погони сотрудники ДПС задержали-таки 31-летнего жителя Выгоничского района - от медицинского освидетельствования он отказался, что юридически приравнивается к состоянию опьянения. В отношении нарушителя были составлены административные материалы - за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, отказ остановить транспортное средство по требованию сотрудника полиции, отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного или иного опьянения. При этом, отмечают в полиции, мужчина и раньше попадался на нарушении закона: в 2015 году за нетрезвое вождение он был лишен прав; в 2019 году за управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав, был подвергнут административному аресту. "Несколько дней назад в попытке вернуть права горе-водитель провалил в Госавтоинспекции попытку сдать теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения", - информирует полиция.

https://ria.ru/20240304/dtp-1931113629.html

брянск

брянская область

выгоничский район

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происшествия, авто, брянск, брянская область, выгоничский район, гибдд мвд рф