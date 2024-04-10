https://ria.ru/20240410/voda-1939213122.html

Власти Оренбуржья рассказали о ситуации в регионе после затопления

Власти Оренбуржья рассказали о ситуации в регионе после затопления - РИА Новости, 10.04.2024

Власти Оренбуржья рассказали о ситуации в регионе после затопления

За сутки в Оренбургской области от воды освободилось 630 жилых домов и 706 приусадебных участков в 11 населённых пунктах, сообщает правительство региона во... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T21:36

2024-04-10T21:36

2024-04-10T21:55

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

орск

урал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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УФА, 10 апр - РИА Новости. За сутки в Оренбургской области от воды освободилось 630 жилых домов и 706 приусадебных участков в 11 населённых пунктах, сообщает правительство региона во "Вконтакте"."За сутки в Оренбургской области от воды освободилось 630 жилых домов и 706 приусадебных участков в 11 населённых пунктах 7 муниципальных образований", - говорится в сообщении.Также власти рассказали о большом количестве затопленных жилых домов и зданий."На вечер 10 апреля остается подтоплено 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях – в 85 населенных пунктах и 34 СНТ", - пишет праивтельство."С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 7457 человек, в том числе 1982 ребенка. В 39 ПВР (пунктах временного размещения - ред.) находятся 1493 человека, в том числе 257 детей. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных", - говорится в сообщении.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240410/damba-1939169785.html

оренбургская область

орск

урал

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оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, орск, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске