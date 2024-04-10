https://ria.ru/20240410/voda-1938990271.html

В 14 населенных пунктах Оренбургской области зафиксировали спад воды

В 14 населенных пунктах Оренбургской области зафиксировали спад воды - РИА Новости, 10.04.2024

В 14 населенных пунктах Оренбургской области зафиксировали спад воды

Спад воды зафиксирован в 14 населенных пунктах шести муниципалитетов Оренбуржья, сообщило правительство Оренбургской области. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:35

2024-04-10T08:35

2024-04-10T08:41

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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УФА, 10 апр – РИА Новости. Спад воды зафиксирован в 14 населенных пунктах шести муниципалитетов Оренбуржья, сообщило правительство Оренбургской области."За последние сутки спад воды отмечен в шести муниципальных образованиях в 14 населенных пунктах. От воды освобождено 38 жилых домов, 492 приусадебных участка. Отмечается уменьшение сброса воды с Ириклинского водохранилища до 1342 кубометров в секунду", - говорится в сообщении.По данным властей, утром 10 апреля на территории 23 муниципальных образований в 79 населенных пунктах и 36 СНТ затоплены 12 817 жилых домов, 14 969 приусадебных участков.

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оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия