https://ria.ru/20240410/voda-1938990271.html
В 14 населенных пунктах Оренбургской области зафиксировали спад воды
В 14 населенных пунктах Оренбургской области зафиксировали спад воды - РИА Новости, 10.04.2024
В 14 населенных пунктах Оренбургской области зафиксировали спад воды
Спад воды зафиксирован в 14 населенных пунктах шести муниципалитетов Оренбуржья, сообщило правительство Оренбургской области. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:35
2024-04-10T08:35
2024-04-10T08:41
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Спад воды зафиксирован в 14 населенных пунктах шести муниципалитетов Оренбуржья, сообщило правительство Оренбургской области."За последние сутки спад воды отмечен в шести муниципальных образованиях в 14 населенных пунктах. От воды освобождено 38 жилых домов, 492 приусадебных участка. Отмечается уменьшение сброса воды с Ириклинского водохранилища до 1342 кубометров в секунду", - говорится в сообщении.По данным властей, утром 10 апреля на территории 23 муниципальных образований в 79 населенных пунктах и 36 СНТ затоплены 12 817 жилых домов, 14 969 приусадебных участков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбургская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В 14 населенных пунктах Оренбургской области зафиксировали спад воды
Власти Оренбургской области сообщили о спаде воды в 14 населенных пунктах
УФА, 10 апр – РИА Новости. Спад воды зафиксирован в 14 населенных пунктах шести муниципалитетов Оренбуржья, сообщило правительство Оренбургской области.
"За последние сутки спад воды отмечен в шести муниципальных образованиях в 14 населенных пунктах. От воды освобождено 38 жилых домов, 492 приусадебных участка. Отмечается уменьшение сброса воды с Ириклинского водохранилища до 1342 кубометров в секунду", - говорится в сообщении.
По данным властей, утром 10 апреля на территории 23 муниципальных образований в 79 населенных пунктах и 36 СНТ затоплены 12 817 жилых домов, 14 969 приусадебных участков.