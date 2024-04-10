Пользователи ВКонтакте смогут принять участие в Тотальном диктанте
Пользователи ВКонтакте смогут принять участие в Тотальном диктанте в соцсети
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники во время ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2021" в Новосибирском государственном университете
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВКонтакте стала официальной соцсетью Тотального диктанта. Пользователи могут подготовиться к диктанту на онлайн-занятиях, написать его во время прямого эфира, получить NFT-дипломы и принять тематический вызов в "Шагах". В этом году всероссийская акция Тотальный диктант отмечает 20-летие.
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Пользователи ВКонтакте могут готовиться к диктанту на платформе VK Видео, где с 27 марта по 17 апреля проходят трансляции онлайн-школы Тотального диктанта. Занятия проводит научный сотрудник Института им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов, они будут доступны в записи. В день акции, 20 апреля, на платформе состоится 17-часовой марафон, во время которого можно будет написать диктант онлайн, увидеть включения из городов акции с известными гостями в студии Тотального диктанта: писателей Андрея Геласимова и Анну Матвееву, комика Евгения Чебаткова. Пользователи соцсети, написавшие диктант на отлично, станут обладателями NFT-дипломов, их можно будет выставить на витрину токенов в профиле.
К 20-летию Тотального диктанта сервис "Шаги" запустил тематический вызов. С 1 по 20 апреля пользователям необходимо пройти 200 тысяч шагов. Все участники вызова, которые справятся с заданием, получат юбилейную виртуальную награду.