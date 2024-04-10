https://ria.ru/20240410/vklady-1939063118.html

Набиуллина рассказала об активном притоке денег на вклады

Набиуллина рассказала об активном притоке денег на вклады - РИА Новости, 10.04.2024

Набиуллина рассказала об активном притоке денег на вклады

Приток средств на вклады в российских банках продолжается, в первом квартале 2024 года он составил почти 2 триллиона рублей, кроме того, россияне смогли... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:49

2024-04-10T12:49

2024-04-10T12:49

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Приток средств на вклады в российских банках продолжается, в первом квартале 2024 года он составил почти 2 триллиона рублей, кроме того, россияне смогли заработать почти 1 триллион рублей на процентах по вкладам благодаря высокой ключевой ставке ЦБ РФ во второй половине 2023 года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Какие еще результаты повышения ключевой ставки кроме замедления инфляции мы видим на сегодняшний день. В августе произошел важный перелом: начался активный приток денег на вклады. За 5 месяцев вплоть до конца года вклады граждан выросли на 5,3 триллиона рублей. Это рекордные темпы. И благодаря высоким ставкам граждане во второй половине прошлого года заработали почти 1 триллион рублей процентов по вкладам. Приток средств на вклады продолжается, и за первый квартал этого года составил еще почти 2 триллиона рублей", - сообщили Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.

https://ria.ru/20240305/vygoda-1931119839.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф