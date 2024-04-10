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Набиуллина рассказала об активном притоке денег на вклады
Набиуллина рассказала об активном притоке денег на вклады - РИА Новости, 10.04.2024
Набиуллина рассказала об активном притоке денег на вклады
Приток средств на вклады в российских банках продолжается, в первом квартале 2024 года он составил почти 2 триллиона рублей, кроме того, россияне смогли... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:49
2024-04-10T12:49
2024-04-10T12:49
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Приток средств на вклады в российских банках продолжается, в первом квартале 2024 года он составил почти 2 триллиона рублей, кроме того, россияне смогли заработать почти 1 триллион рублей на процентах по вкладам благодаря высокой ключевой ставке ЦБ РФ во второй половине 2023 года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Какие еще результаты повышения ключевой ставки кроме замедления инфляции мы видим на сегодняшний день. В августе произошел важный перелом: начался активный приток денег на вклады. За 5 месяцев вплоть до конца года вклады граждан выросли на 5,3 триллиона рублей. Это рекордные темпы. И благодаря высоким ставкам граждане во второй половине прошлого года заработали почти 1 триллион рублей процентов по вкладам. Приток средств на вклады продолжается, и за первый квартал этого года составил еще почти 2 триллиона рублей", - сообщили Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
https://ria.ru/20240305/vygoda-1931119839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Набиуллина рассказала об активном притоке денег на вклады
Приток средств на вклады в первом квартале составил почти два триллиона рублей