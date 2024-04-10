https://ria.ru/20240410/vklady-1939059017.html
ЦБ предложил увеличить страховку по долгосрочным вкладам
ЦБ предложил увеличить страховку по долгосрочным вкладам - РИА Новости, 10.04.2024
ЦБ предложил увеличить страховку по долгосрочным вкладам
Банк России предлагает увеличить страховку по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 миллионов рублей с нынешних 1,4 миллиона, а по безотзывным сертификатам - до РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:30
2024-04-10T12:30
2024-04-10T12:40
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Банк России предлагает увеличить страховку по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 миллионов рублей с нынешних 1,4 миллиона, а по безотзывным сертификатам - до 2,8 миллиона рублей, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Мы предлагаем вам обсудить и дополнительные стимулы. По рублевым вкладам от трех лет, то есть по более длинным вкладам, а также по безотзывным сберегательным сертификатам снизить взносы банков в систему страхования, чтобы они могли по ним предлагать более выгодные условия", - сказала она, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год."В части длинных денег вкладчиков увеличить лимит страхового возмещения с нынешних 1,4 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, а если вклад оформлен долгосрочным безотзывным сертификатом - до 2,8 миллиона рублей, как об этом сказал президент в своем послании Федеральному собранию", - добавила Набиуллина.
https://ria.ru/20240312/vklady-1932400597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ предложил увеличить страховку по долгосрочным вкладам
ЦБ хочет увеличить страховку по долгосрочным вкладам до двух миллионов рублей
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Банк России предлагает увеличить страховку по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 миллионов рублей с нынешних 1,4 миллиона, а по безотзывным сертификатам - до 2,8 миллиона рублей, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы предлагаем вам обсудить и дополнительные стимулы. По рублевым вкладам от трех лет, то есть по более длинным вкладам, а также по безотзывным сберегательным сертификатам снизить взносы банков в систему страхования, чтобы они могли по ним предлагать более выгодные условия", - сказала она, представляя в Госдуме
годовой отчет ЦБ за 2023 год.
"В части длинных денег вкладчиков увеличить лимит страхового возмещения с нынешних 1,4 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, а если вклад оформлен долгосрочным безотзывным сертификатом - до 2,8 миллиона рублей, как об этом сказал президент в своем послании Федеральному собранию", - добавила Набиуллина.