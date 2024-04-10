https://ria.ru/20240410/vklady-1939059017.html

ЦБ предложил увеличить страховку по долгосрочным вкладам

ЦБ предложил увеличить страховку по долгосрочным вкладам - РИА Новости, 10.04.2024

ЦБ предложил увеличить страховку по долгосрочным вкладам

Банк России предлагает увеличить страховку по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 миллионов рублей с нынешних 1,4 миллиона, а по безотзывным сертификатам - до РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:30

2024-04-10T12:30

2024-04-10T12:40

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Банк России предлагает увеличить страховку по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 миллионов рублей с нынешних 1,4 миллиона, а по безотзывным сертификатам - до 2,8 миллиона рублей, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Мы предлагаем вам обсудить и дополнительные стимулы. По рублевым вкладам от трех лет, то есть по более длинным вкладам, а также по безотзывным сберегательным сертификатам снизить взносы банков в систему страхования, чтобы они могли по ним предлагать более выгодные условия", - сказала она, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год."В части длинных денег вкладчиков увеличить лимит страхового возмещения с нынешних 1,4 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, а если вклад оформлен долгосрочным безотзывным сертификатом - до 2,8 миллиона рублей, как об этом сказал президент в своем послании Федеральному собранию", - добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20240312/vklady-1932400597.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина