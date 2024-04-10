Рейтинг@Mail.ru
ЦБ предложил увеличить страховку по долгосрочным вкладам - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 10.04.2024 (обновлено: 12:40 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/vklady-1939059017.html
ЦБ предложил увеличить страховку по долгосрочным вкладам
ЦБ предложил увеличить страховку по долгосрочным вкладам - РИА Новости, 10.04.2024
ЦБ предложил увеличить страховку по долгосрочным вкладам
Банк России предлагает увеличить страховку по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 миллионов рублей с нынешних 1,4 миллиона, а по безотзывным сертификатам - до РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:30
2024-04-10T12:40
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Банк России предлагает увеличить страховку по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 миллионов рублей с нынешних 1,4 миллиона, а по безотзывным сертификатам - до 2,8 миллиона рублей, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Мы предлагаем вам обсудить и дополнительные стимулы. По рублевым вкладам от трех лет, то есть по более длинным вкладам, а также по безотзывным сберегательным сертификатам снизить взносы банков в систему страхования, чтобы они могли по ним предлагать более выгодные условия", - сказала она, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год."В части длинных денег вкладчиков увеличить лимит страхового возмещения с нынешних 1,4 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, а если вклад оформлен долгосрочным безотзывным сертификатом - до 2,8 миллиона рублей, как об этом сказал президент в своем послании Федеральному собранию", - добавила Набиуллина.
https://ria.ru/20240312/vklady-1932400597.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_209:72:2769:1992_1920x0_80_0_0_c1f5a9b6d2e2439fd0a93750a51a6713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ предложил увеличить страховку по долгосрочным вкладам

ЦБ хочет увеличить страховку по долгосрочным вкладам до двух миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Банк России предлагает увеличить страховку по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 миллионов рублей с нынешних 1,4 миллиона, а по безотзывным сертификатам - до 2,8 миллиона рублей, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы предлагаем вам обсудить и дополнительные стимулы. По рублевым вкладам от трех лет, то есть по более длинным вкладам, а также по безотзывным сберегательным сертификатам снизить взносы банков в систему страхования, чтобы они могли по ним предлагать более выгодные условия", - сказала она, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
"В части длинных денег вкладчиков увеличить лимит страхового возмещения с нынешних 1,4 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, а если вклад оформлен долгосрочным безотзывным сертификатом - до 2,8 миллиона рублей, как об этом сказал президент в своем послании Федеральному собранию", - добавила Набиуллина.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады
12 марта, 02:04
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала