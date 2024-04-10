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Такого никто не предвидел. Орбана подвели традиционные ценности - РИА Новости, 10.04.2024
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08:00 10.04.2024 (обновлено: 17:26 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/vengriya-1938852546.html
Такого никто не предвидел. Орбана подвели традиционные ценности
Такого никто не предвидел. Орбана подвели традиционные ценности - РИА Новости, 10.04.2024
Такого никто не предвидел. Орбана подвели традиционные ценности
Премьер Венгрии столкнулся с самым тяжелым кризисом за 14 лет у власти. Правительство обвинили в защите пособника педофила, а затем — в коррупции. Сможет ли... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:00
2024-04-10T17:26
венгрия
будапешт
европа
каталин новак
виктор орбан
европарламент
мгимо
российский государственный гуманитарный университет
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Премьер Венгрии столкнулся с самым тяжелым кризисом за 14 лет у власти. Правительство обвинили в защите пособника педофила, а затем — в коррупции. Сможет ли Орбан, несмотря на это, победить на выборах в Европарламент, — в материале РИА Новости.Невозможное возможноВ минувшие выходные десятки тысяч венгров в центре Будапешта требовали отправить в отставку премьер-министра. Протестующих возглавил 42-летний юрист Петер Мадьяр, сообщает Politico. По его словам, Орбан решил, что Венгрия стала его собственностью, но люди не хотят ему подчиняться. Они против олигархической системы, в которой богачи наживаются за счет противозаконных государственных контрактов.В феврале Мадьяр обвинил главу офиса премьер-министра Антала Рогана в создании централизованной пропагандистской машины. Кроме того, он опубликовал запись разговора со своей бывшей женой, экс-министром юстиции Юдит Варгой. Она подробно описала, как старший помощник Рогана помогал высокопоставленным чиновникам удалять доказательства их коррупционных преступлений из протоколов суда.Но Варга обвинила Мадьяра в домашнем насилии. По ее словам, о коррупции она сообщила под давлением. "Я сказала то, что он хотел услышать, чтобы как можно скорее убежать. В такой ситуации любой человек может признаться в том, чего не было, в состоянии страха", — написала Варга. Тем не менее оппозиционер передал запись в прокуратуру.Правоохранительные органы приступили к расследованию. Варге грозит уголовное дело за "несообщение о взяточничестве", но пока ей присвоили статус свидетеля. Подозреваемые — бывший госсекретарь Министерства юстиции Пал Волнер и экс-глава судебных исполнителей Дьердь Шадла. В 2022-м их уже обвиняли в коррупции. Впрочем, ранее прокуратура считала, что работать с документами обвинителей "юридически и физически невозможно".И вновь продолжается бойВ июне состоятся выборы в Европейский парламент, и внутриполитические неприятности Орбану сейчас очень некстати. А ведь в этом году был еще "педофильский скандал", в результате которого должностей лишились Юдит Варга и президент Венгрии Каталин Новак. Обе считались близкими соратницами Орбана.Заместителя директора детского дома, признанного виновным в том, что он помогал своему шефу скрывать сексуальные домогательства по отношению к как минимум десяти мальчикам в 12-тысячном городке Бичке, помиловали. Обычно списки помилованных не публикуются, поэтому никто не должен был об этом узнать. Однако бывший замдиректора решил судиться, чтобы добиться полной реабилитации, и разразился скандал.Это повергло в шок даже многих сторонников премьер-министра. Оппозиционерам же наконец улыбнулась удача: Орбан, горячо отстаивающий семейные ценности и защиту детей, оказался замешан в педофильском деле. Журналистские расследования установили, что скандальное помилование лоббировал действующий глава Венгерской реформаторской церкви Золтан Балог, близкий к Каталин Новак. Также выяснилось, что Варга не хотела подписывать помилование, но президент настояла.Все идет по плануДоцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин оценивает протестный электорат в Венгрии примерно в 30 процентов и не видит риска государственного переворота."Понятно, что Орбан сформировал довольно автократический режим с элементами культа личности. Есть давление на СМИ и образовательные учреждения. Особенно это не нравится молодежи. Но, как показали выборы 2022-го, большинство венгров поддерживают премьер-министра", — поясняет эксперт.Оппозиция же стремится использовать любую возможность, чтобы привлечь к себе внимание и набрать дополнительные очки. Однако, например, в случае с помилованием пособника педофила Орбан купировал народный гнев, отправив в отставку своих фавориток.Доцент РГГУ Вадим Трухачев тоже считает, что нынешние протесты не угрожают Орбану. В Венгрии принято митинговать по любым поводам, а столица настроена оппозиционно, поскольку больше ориентирована на Евросоюз, чем на традиционные ценности, которые отстаивает глава государства, указывает эксперт."В Европе уличная политика — это банальность. Тем более на носу выборы в Европарламент, куда идут и Орбан, и венгерская оппозиция, — рассуждает он. — Премьера обвиняют в коррупции не меньше десяти лет. Все давно к этому привыкли. Чтобы митинг был действительно опасным, нужно не 30 тысяч человек, как в минувшие выходные, а хотя бы 90. За счет малых и средних городов Орбан, скорее всего, выиграет выборы в Европарламент".Отставка президента и министра юстиции не станут роковым ударом для действующих властей, добавляет Трухачев. У правящей партии конституционное большинство в парламенте, а сценарий "оранжевой революции" в странах Евросоюза не используется.Читайте в Дзен: Страшная находка в Попасной. Что нашли у украинского боевика, убитого два года назад. С кем воюет РоссияЕвропу ждет необъявленная война в Северном море
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венгрия, будапешт, европа, каталин новак, виктор орбан, европарламент, мгимо, российский государственный гуманитарный университет, золтан балог
Венгрия, Будапешт, Европа, Каталин Новак, Виктор Орбан, Европарламент, МГИМО, Российский государственный гуманитарный университет, Золтан Балог
Такого никто не предвидел. Орбана подвели традиционные ценности

Politico: тысячи жителей Будапешта протестуют против Виктора Орбана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Премьер Венгрии столкнулся с самым тяжелым кризисом за 14 лет у власти. Правительство обвинили в защите пособника педофила, а затем — в коррупции. Сможет ли Орбан, несмотря на это, победить на выборах в Европарламент, — в материале РИА Новости.

Невозможное возможно

В минувшие выходные десятки тысяч венгров в центре Будапешта требовали отправить в отставку премьер-министра. Протестующих возглавил 42-летний юрист Петер Мадьяр, сообщает Politico. По его словам, Орбан решил, что Венгрия стала его собственностью, но люди не хотят ему подчиняться. Они против олигархической системы, в которой богачи наживаются за счет противозаконных государственных контрактов.
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
В феврале Мадьяр обвинил главу офиса премьер-министра Антала Рогана в создании централизованной пропагандистской машины. Кроме того, он опубликовал запись разговора со своей бывшей женой, экс-министром юстиции Юдит Варгой. Она подробно описала, как старший помощник Рогана помогал высокопоставленным чиновникам удалять доказательства их коррупционных преступлений из протоколов суда.
Но Варга обвинила Мадьяра в домашнем насилии. По ее словам, о коррупции она сообщила под давлением. "Я сказала то, что он хотел услышать, чтобы как можно скорее убежать. В такой ситуации любой человек может признаться в том, чего не было, в состоянии страха", — написала Варга. Тем не менее оппозиционер передал запись в прокуратуру.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
Правоохранительные органы приступили к расследованию. Варге грозит уголовное дело за "несообщение о взяточничестве", но пока ей присвоили статус свидетеля. Подозреваемые — бывший госсекретарь Министерства юстиции Пал Волнер и экс-глава судебных исполнителей Дьердь Шадла. В 2022-м их уже обвиняли в коррупции. Впрочем, ранее прокуратура считала, что работать с документами обвинителей "юридически и физически невозможно".

И вновь продолжается бой

В июне состоятся выборы в Европейский парламент, и внутриполитические неприятности Орбану сейчас очень некстати. А ведь в этом году был еще "педофильский скандал", в результате которого должностей лишились Юдит Варга и президент Венгрии Каталин Новак. Обе считались близкими соратницами Орбана.
© ATTILA KISBENEDEKУчастники акции протеста с требованием прямых президентских выборов в Будапеште, Венгрия
Участники акции протеста с требованием прямых президентских выборов в Будапеште, Венгрия
© ATTILA KISBENEDEK
Участники акции протеста с требованием прямых президентских выборов в Будапеште, Венгрия
Заместителя директора детского дома, признанного виновным в том, что он помогал своему шефу скрывать сексуальные домогательства по отношению к как минимум десяти мальчикам в 12-тысячном городке Бичке, помиловали. Обычно списки помилованных не публикуются, поэтому никто не должен был об этом узнать. Однако бывший замдиректора решил судиться, чтобы добиться полной реабилитации, и разразился скандал.
Это повергло в шок даже многих сторонников премьер-министра. Оппозиционерам же наконец улыбнулась удача: Орбан, горячо отстаивающий семейные ценности и защиту детей, оказался замешан в педофильском деле. Журналистские расследования установили, что скандальное помилование лоббировал действующий глава Венгерской реформаторской церкви Золтан Балог, близкий к Каталин Новак. Также выяснилось, что Варга не хотела подписывать помилование, но президент настояла.
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Все идет по плану

Доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин оценивает протестный электорат в Венгрии примерно в 30 процентов и не видит риска государственного переворота.
"Понятно, что Орбан сформировал довольно автократический режим с элементами культа личности. Есть давление на СМИ и образовательные учреждения. Особенно это не нравится молодежи. Но, как показали выборы 2022-го, большинство венгров поддерживают премьер-министра", — поясняет эксперт.
© AP Photo / Efrem LukatskyКаталин Новак
Президент Венгрии Каталин Новак - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Каталин Новак
Оппозиция же стремится использовать любую возможность, чтобы привлечь к себе внимание и набрать дополнительные очки. Однако, например, в случае с помилованием пособника педофила Орбан купировал народный гнев, отправив в отставку своих фавориток.
Доцент РГГУ Вадим Трухачев тоже считает, что нынешние протесты не угрожают Орбану. В Венгрии принято митинговать по любым поводам, а столица настроена оппозиционно, поскольку больше ориентирована на Евросоюз, чем на традиционные ценности, которые отстаивает глава государства, указывает эксперт.
© AP Photo / Denes ErdosЗаседание парламента Венгрии
Заседание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Заседание парламента Венгрии
"В Европе уличная политика — это банальность. Тем более на носу выборы в Европарламент, куда идут и Орбан, и венгерская оппозиция, — рассуждает он. — Премьера обвиняют в коррупции не меньше десяти лет. Все давно к этому привыкли. Чтобы митинг был действительно опасным, нужно не 30 тысяч человек, как в минувшие выходные, а хотя бы 90. За счет малых и средних городов Орбан, скорее всего, выиграет выборы в Европарламент".
Отставка президента и министра юстиции не станут роковым ударом для действующих властей, добавляет Трухачев. У правящей партии конституционное большинство в парламенте, а сценарий "оранжевой революции" в странах Евросоюза не используется.
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ВенгрияБудапештЕвропаКаталин НовакВиктор ОрбанЕвропарламентМГИМОРоссийский государственный гуманитарный университетЗолтан Балог
 
 
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