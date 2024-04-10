https://ria.ru/20240410/vengriya-1938852546.html

Такого никто не предвидел. Орбана подвели традиционные ценности

Такого никто не предвидел. Орбана подвели традиционные ценности - РИА Новости, 10.04.2024

Такого никто не предвидел. Орбана подвели традиционные ценности

Премьер Венгрии столкнулся с самым тяжелым кризисом за 14 лет у власти. Правительство обвинили в защите пособника педофила, а затем — в коррупции. Сможет ли... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:00

2024-04-10T08:00

2024-04-10T17:26

венгрия

будапешт

европа

каталин новак

виктор орбан

европарламент

мгимо

российский государственный гуманитарный университет

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Премьер Венгрии столкнулся с самым тяжелым кризисом за 14 лет у власти. Правительство обвинили в защите пособника педофила, а затем — в коррупции. Сможет ли Орбан, несмотря на это, победить на выборах в Европарламент, — в материале РИА Новости.Невозможное возможноВ минувшие выходные десятки тысяч венгров в центре Будапешта требовали отправить в отставку премьер-министра. Протестующих возглавил 42-летний юрист Петер Мадьяр, сообщает Politico. По его словам, Орбан решил, что Венгрия стала его собственностью, но люди не хотят ему подчиняться. Они против олигархической системы, в которой богачи наживаются за счет противозаконных государственных контрактов.В феврале Мадьяр обвинил главу офиса премьер-министра Антала Рогана в создании централизованной пропагандистской машины. Кроме того, он опубликовал запись разговора со своей бывшей женой, экс-министром юстиции Юдит Варгой. Она подробно описала, как старший помощник Рогана помогал высокопоставленным чиновникам удалять доказательства их коррупционных преступлений из протоколов суда.Но Варга обвинила Мадьяра в домашнем насилии. По ее словам, о коррупции она сообщила под давлением. "Я сказала то, что он хотел услышать, чтобы как можно скорее убежать. В такой ситуации любой человек может признаться в том, чего не было, в состоянии страха", — написала Варга. Тем не менее оппозиционер передал запись в прокуратуру.Правоохранительные органы приступили к расследованию. Варге грозит уголовное дело за "несообщение о взяточничестве", но пока ей присвоили статус свидетеля. Подозреваемые — бывший госсекретарь Министерства юстиции Пал Волнер и экс-глава судебных исполнителей Дьердь Шадла. В 2022-м их уже обвиняли в коррупции. Впрочем, ранее прокуратура считала, что работать с документами обвинителей "юридически и физически невозможно".И вновь продолжается бойВ июне состоятся выборы в Европейский парламент, и внутриполитические неприятности Орбану сейчас очень некстати. А ведь в этом году был еще "педофильский скандал", в результате которого должностей лишились Юдит Варга и президент Венгрии Каталин Новак. Обе считались близкими соратницами Орбана.Заместителя директора детского дома, признанного виновным в том, что он помогал своему шефу скрывать сексуальные домогательства по отношению к как минимум десяти мальчикам в 12-тысячном городке Бичке, помиловали. Обычно списки помилованных не публикуются, поэтому никто не должен был об этом узнать. Однако бывший замдиректора решил судиться, чтобы добиться полной реабилитации, и разразился скандал.Это повергло в шок даже многих сторонников премьер-министра. Оппозиционерам же наконец улыбнулась удача: Орбан, горячо отстаивающий семейные ценности и защиту детей, оказался замешан в педофильском деле. Журналистские расследования установили, что скандальное помилование лоббировал действующий глава Венгерской реформаторской церкви Золтан Балог, близкий к Каталин Новак. Также выяснилось, что Варга не хотела подписывать помилование, но президент настояла.Все идет по плануДоцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин оценивает протестный электорат в Венгрии примерно в 30 процентов и не видит риска государственного переворота."Понятно, что Орбан сформировал довольно автократический режим с элементами культа личности. Есть давление на СМИ и образовательные учреждения. Особенно это не нравится молодежи. Но, как показали выборы 2022-го, большинство венгров поддерживают премьер-министра", — поясняет эксперт.Оппозиция же стремится использовать любую возможность, чтобы привлечь к себе внимание и набрать дополнительные очки. Однако, например, в случае с помилованием пособника педофила Орбан купировал народный гнев, отправив в отставку своих фавориток.Доцент РГГУ Вадим Трухачев тоже считает, что нынешние протесты не угрожают Орбану. В Венгрии принято митинговать по любым поводам, а столица настроена оппозиционно, поскольку больше ориентирована на Евросоюз, чем на традиционные ценности, которые отстаивает глава государства, указывает эксперт."В Европе уличная политика — это банальность. Тем более на носу выборы в Европарламент, куда идут и Орбан, и венгерская оппозиция, — рассуждает он. — Премьера обвиняют в коррупции не меньше десяти лет. Все давно к этому привыкли. Чтобы митинг был действительно опасным, нужно не 30 тысяч человек, как в минувшие выходные, а хотя бы 90. За счет малых и средних городов Орбан, скорее всего, выиграет выборы в Европарламент".Отставка президента и министра юстиции не станут роковым ударом для действующих властей, добавляет Трухачев. У правящей партии конституционное большинство в парламенте, а сценарий "оранжевой революции" в странах Евросоюза не используется.Читайте в Дзен: Страшная находка в Попасной. Что нашли у украинского боевика, убитого два года назад. С кем воюет РоссияЕвропу ждет необъявленная война в Северном море

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венгрия, будапешт, европа, каталин новак, виктор орбан, европарламент, мгимо, российский государственный гуманитарный университет, золтан балог