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Москвичам объяснили, почему не надо кормить уток - РИА Новости, 10.04.2024
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14:37 10.04.2024 (обновлено: 14:44 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/utki-1939099049.html
Москвичам объяснили, почему не надо кормить уток
Москвичам объяснили, почему не надо кормить уток - РИА Новости, 10.04.2024
Москвичам объяснили, почему не надо кормить уток
Москвичей и гостей столицы попросили не кормить уток, так как они должны сами научиться добывать еду в естественных условиях, чтобы не погибнуть, сообщается в... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:37
2024-04-10T14:44
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москвичей и гостей столицы попросили не кормить уток, так как они должны сами научиться добывать еду в естественных условиях, чтобы не погибнуть, сообщается в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Активную подкормку уток с приходом стабильных плюсовых температур нужно прекратить... Утки должны сами научиться добывать себе еду в естественных условиях, чтобы не погибнуть во время трудного перелета на зимовку", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что из-за легкодоступной пищи утки также могут неправильно оценить территорию для будущего гнездования. Место подкормки может показаться для птицы привлекательным, но специфичного корма может быть необходимого для вскармливания потомства. "В природе рацион уток более сбалансирован, чем корм, который обычно предлагают люди. Но если вы хотите покормить птиц, не следует давать им белый и черный хлеб, соленые семечки и орехи. Отдайте предпочтение кормам, которые продаются в специальных магазинах", - посоветовали специалисты.
https://ria.ru/20240404/zhivotnye-1937882263.html
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общество, россия, экология в россии
Общество, Россия, Экология в России
Москвичам объяснили, почему не надо кормить уток

Москвичей попросили не кормить уток, чтобы они сами учились добывать еду

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкУтки на набережной Строгинского залива в Москве
Утки на набережной Строгинского залива в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Утки на набережной Строгинского залива в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москвичей и гостей столицы попросили не кормить уток, так как они должны сами научиться добывать еду в естественных условиях, чтобы не погибнуть, сообщается в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«
"Активную подкормку уток с приходом стабильных плюсовых температур нужно прекратить... Утки должны сами научиться добывать себе еду в естественных условиях, чтобы не погибнуть во время трудного перелета на зимовку", - говорится в сообщении.
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В ведомстве пояснили, что из-за легкодоступной пищи утки также могут неправильно оценить территорию для будущего гнездования. Место подкормки может показаться для птицы привлекательным, но специфичного корма может быть необходимого для вскармливания потомства.
«
"В природе рацион уток более сбалансирован, чем корм, который обычно предлагают люди. Но если вы хотите покормить птиц, не следует давать им белый и черный хлеб, соленые семечки и орехи. Отдайте предпочтение кормам, которые продаются в специальных магазинах", - посоветовали специалисты.
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