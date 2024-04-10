Пентагон: российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма
Селеста Уолландер: руководству РФ нужно преподать урок в контексте Крыма
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма, заявила помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер.
На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц поинтересовался у Уолландер, нужно ли для "стратегического поражения" России в конфликте, о котором говорит американская администрация, исключить Крым из состава РФ.
Украина не сможет вернуть Крым, заявил конгрессмен
6 декабря 2023, 04:46
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
«
"Это Украине решать, требуется ли для них достичь этого", - сказала Уолландер в ответ конгрессмену.
«
"Для меня исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать (президенту РФ Владимиру) Путину урок, так что, да", - добавила она.
На уточняющий вопрос, выходит ли так, что без вывода Крыма из состава РФ, цели США не будут достигнуты, Уолландер заявила: "Чтобы Россия не забирала территории посредством использования силы - это стратегический успех для Украины и США".
Гетц при этом заявил, что Крым никогда не выйдет из состава РФ, и если такая цель имеется, то она "недостижима".
Другой член комитета, демократ Адам Смит также признал, что Крым останется в составе России. "Реалистично, Крым не вернется Украине", - заявил Смит.
"Никакая работа последних двух лет по инвестированию в будущее Украины не окупится, если мы не договоримся о помощи в следующие несколько месяцев", - заявила Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.
По ее словам, согласование новой помощи США Украине "критически важно".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дуда вновь отказался от слов о принадлежности Крыма России
5 февраля, 14:35