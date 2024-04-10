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Пентагон: российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма - РИА Новости, 10.04.2024
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20:48 10.04.2024 (обновлено: 21:16 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/urok-1939205316.html
Пентагон: российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма
Пентагон: российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма - РИА Новости, 10.04.2024
Пентагон: российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма
Российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма, заявила помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T20:48
2024-04-10T21:16
россия
украина
сша
селеста уолландер
владимир путин
адам смит
нато
оон
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма, заявила помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер. На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц поинтересовался у Уолландер, нужно ли для "стратегического поражения" России в конфликте, о котором говорит американская администрация, исключить Крым из состава РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". "Это Украине решать, требуется ли для них достичь этого", - сказала Уолландер в ответ конгрессмену. "Для меня исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать (президенту РФ Владимиру) Путину урок, так что, да", - добавила она. На уточняющий вопрос, выходит ли так, что без вывода Крыма из состава РФ, цели США не будут достигнуты, Уолландер заявила: "Чтобы Россия не забирала территории посредством использования силы - это стратегический успех для Украины и США". Гетц при этом заявил, что Крым никогда не выйдет из состава РФ, и если такая цель имеется, то она "недостижима". Другой член комитета, демократ Адам Смит также признал, что Крым останется в составе России. "Реалистично, Крым не вернется Украине", - заявил Смит. "Никакая работа последних двух лет по инвестированию в будущее Украины не окупится, если мы не договоримся о помощи в следующие несколько месяцев", - заявила Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США. По ее словам, согласование новой помощи США Украине "критически важно". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231206/krym-1914017328.html
https://ria.ru/20240410/senator-1939202199.html
https://ria.ru/20240205/krym-1925488624.html
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россия, украина, сша, селеста уолландер, владимир путин, адам смит, нато, оон, министерство обороны сша
Россия, Украина, США, Селеста Уолландер, Владимир Путин, Адам Смит, НАТО, ООН, Министерство обороны США
Пентагон: российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма

Селеста Уолландер: руководству РФ нужно преподать урок в контексте Крыма

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма, заявила помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер.
На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц поинтересовался у Уолландер, нужно ли для "стратегического поражения" России в конфликте, о котором говорит американская администрация, исключить Крым из состава РФ.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
«
"Это Украине решать, требуется ли для них достичь этого", - сказала Уолландер в ответ конгрессмену.
«
"Для меня исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать (президенту РФ Владимиру) Путину урок, так что, да", - добавила она.
На уточняющий вопрос, выходит ли так, что без вывода Крыма из состава РФ, цели США не будут достигнуты, Уолландер заявила: "Чтобы Россия не забирала территории посредством использования силы - это стратегический успех для Украины и США".
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Гетц при этом заявил, что Крым никогда не выйдет из состава РФ, и если такая цель имеется, то она "недостижима".
Другой член комитета, демократ Адам Смит также признал, что Крым останется в составе России. "Реалистично, Крым не вернется Украине", - заявил Смит.
"Никакая работа последних двух лет по инвестированию в будущее Украины не окупится, если мы не договоримся о помощи в следующие несколько месяцев", - заявила Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.
По ее словам, согласование новой помощи США Украине "критически важно".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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