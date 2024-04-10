https://ria.ru/20240410/ukraina-1939196590.html

Пентагон призвал предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы

Пентагон призвал предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы - РИА Новости, 10.04.2024

Пентагон призвал предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы

США должны предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы, иначе предыдущие два года инвестиций "не окупятся", заявила помощник министра обороны США по... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T19:52

2024-04-10T19:52

2024-04-10T21:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

селеста уолландер

нато

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США должны предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы, иначе предыдущие два года инвестиций "не окупятся", заявила помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер. "Никакая работа последних двух лет по инвестированию в будущее Украины не окупится, если мы не договоримся о помощи в следующие несколько месяцев", - заявила Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США. По ее словам, согласование новой помощи США Украине "критически важно". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, селеста уолландер, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины