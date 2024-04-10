Рейтинг@Mail.ru
Пентагон призвал предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 10.04.2024 (обновлено: 21:39 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/ukraina-1939196590.html
Пентагон призвал предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы
Пентагон призвал предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы - РИА Новости, 10.04.2024
Пентагон призвал предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы
США должны предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы, иначе предыдущие два года инвестиций "не окупятся", заявила помощник министра обороны США по... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:52
2024-04-10T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
селеста уолландер
нато
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США должны предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы, иначе предыдущие два года инвестиций "не окупятся", заявила помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер. "Никакая работа последних двух лет по инвестированию в будущее Украины не окупится, если мы не договоримся о помощи в следующие несколько месяцев", - заявила Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США. По ее словам, согласование новой помощи США Украине "критически важно". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, селеста уолландер, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Селеста Уолландер, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Пентагон призвал предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы

Помощник шефа Пентагона: США должны выделить Украине помощь в ближайшие месяцы

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США должны предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы, иначе предыдущие два года инвестиций "не окупятся", заявила помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер.
"Никакая работа последних двух лет по инвестированию в будущее Украины не окупится, если мы не договоримся о помощи в следующие несколько месяцев", - заявила Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США. По ее словам, согласование новой помощи США Украине "критически важно".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Украина вычерпала американский бюджет до дна
6 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСелеста УолландерНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала