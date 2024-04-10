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Зеленский дал понять, что боится заморозки конфликта на Украине - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 10.04.2024 (обновлено: 19:16 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/ukraina-1939173349.html
Зеленский дал понять, что боится заморозки конфликта на Украине
Зеленский дал понять, что боится заморозки конфликта на Украине - РИА Новости, 10.04.2024
Зеленский дал понять, что боится заморозки конфликта на Украине
Владимир Зеленский дал понять, что боится возможной заморозки конфликта на Украине, в этом случае, по его словам, никто не будет инвестировать в страну. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:27
2024-04-10T19:16
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский дал понять, что боится возможной заморозки конфликта на Украине, в этом случае, по его словам, никто не будет инвестировать в страну. "Везде, где замораживались конфликты, он (конфликт – ред.) заканчивался медленным расширением оккупации. Это может произойти с помощью оружия или политическим путем. Это самое важное - страна не может развиваться. Если у вас не "горячая" война, у вас как минимум "тлеющая" война. Никто тогда не будет инвестировать в страну", - заявил Зеленский в интервью немецкой газете Bild. Зеленский считает, что какое-то время общество будет радоваться заморозке конфликта, однако, уверен он, Россия воспользуется этой паузой для того, чтобы нарастить вооружение, после чего начнет предлагать Украине забыть об ЕС и НАТО. "Замороженный конфликт - это как пауза, это как в фильме. Но это не фильм, это реальность. Это только пауза, но это пауза для Путина", - добавил он. Ранее глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил о необходимости подумать о том, как заморозить вооруженный конфликт на Украине, чтобы затем положить ему конец. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html
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украина, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский дал понять, что боится заморозки конфликта на Украине

Зеленский: при заморозке конфликта никто не будет инвестировать в Украину

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский дал понять, что боится возможной заморозки конфликта на Украине, в этом случае, по его словам, никто не будет инвестировать в страну.
"Везде, где замораживались конфликты, он (конфликт – ред.) заканчивался медленным расширением оккупации. Это может произойти с помощью оружия или политическим путем. Это самое важное - страна не может развиваться. Если у вас не "горячая" война, у вас как минимум "тлеющая" война. Никто тогда не будет инвестировать в страну", - заявил Зеленский в интервью немецкой газете Bild.
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Зеленский считает, что какое-то время общество будет радоваться заморозке конфликта, однако, уверен он, Россия воспользуется этой паузой для того, чтобы нарастить вооружение, после чего начнет предлагать Украине забыть об ЕС и НАТО.
"Замороженный конфликт - это как пауза, это как в фильме. Но это не фильм, это реальность. Это только пауза, но это пауза для Путина", - добавил он.
Ранее глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил о необходимости подумать о том, как заморозить вооруженный конфликт на Украине, чтобы затем положить ему конец.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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