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МИД Швейцарии призвал не ждать мирного соглашения от конференции по Украине - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:33 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/ukraina-1939160313.html
МИД Швейцарии призвал не ждать мирного соглашения от конференции по Украине
МИД Швейцарии призвал не ждать мирного соглашения от конференции по Украине - РИА Новости, 10.04.2024
МИД Швейцарии призвал не ждать мирного соглашения от конференции по Украине
От предстоящей мирной конференции по Украине не стоит ждать мирного соглашения, это мероприятие призвано лишь запустить мирный процесс, заявил глава МИД... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:33
2024-04-10T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
мид швейцарии
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. От предстоящей мирной конференции по Украине не стоит ждать мирного соглашения, это мероприятие призвано лишь запустить мирный процесс, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирная конференции пройдет в отеле "Бюргеншток" недалеко от города Люцерн в июне этого года. "Сказать, что мы выйдем вечером с мирным соглашением - выдавать желаемое за действительное. Это нереально. Реально то, чтобы это (мирная конференция - ред.) стало запуском процесса, на котором все будет строиться", - сказал Кассис на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале правительства Швейцарии. Накануне пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Швейцарский президент ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
https://ria.ru/20240410/sammit-1938977748.html
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936613799.html
https://ria.ru/20240329/konferentsiya-1936654360.html
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в мире, украина, швейцария, мид швейцарии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, МИД Швейцарии
МИД Швейцарии призвал не ждать мирного соглашения от конференции по Украине

МИД Швейцарии: конференция по Украине должна лишь запустить мирный процесс

© РИА Новости / Александр ВильфБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Берн. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. От предстоящей мирной конференции по Украине не стоит ждать мирного соглашения, это мероприятие призвано лишь запустить мирный процесс, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирная конференции пройдет в отеле "Бюргеншток" недалеко от города Люцерн в июне этого года.
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"Сказать, что мы выйдем вечером с мирным соглашением - выдавать желаемое за действительное. Это нереально. Реально то, чтобы это (мирная конференция - ред.) стало запуском процесса, на котором все будет строиться", - сказал Кассис на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале правительства Швейцарии.
Накануне пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Швейцарский президент ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияМИД Швейцарии
 
 
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