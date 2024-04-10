https://ria.ru/20240410/ukraina-1939150502.html
СМИ: уровень рождаемости на Украине упал до минимального за 300 лет
СМИ: уровень рождаемости на Украине упал до минимального за 300 лет - РИА Новости, 10.04.2024
СМИ: уровень рождаемости на Украине упал до минимального за 300 лет
Уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки, к такому выводу пришли журналисты местного издания "Тексты". РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:15
2024-04-10T17:15
2024-04-10T17:15
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки, к такому выводу пришли журналисты местного издания "Тексты". Они проанализировали материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, после чего опубликовали данные о текущем положении дел в украинской демографии. "В 2023 году родилось меньше всего детей за последние 300 лет", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. Как сообщили авторы исследования, всего в 2023 году на Украине родились 187 тысяч детей - наименьший показатель за всю историю наблюдений, несмотря на то, что при подсчете учитывались малыши, которые могли быть рождены за рубежом и в регионах, вошедших в состав России. Подчеркивается, что так мало детей на территории Украины не рождалось по меньшей мере три столетия. Даже в 1719 году, когда население страны в текущих границах оценивалось всего в 5,7 миллионов человек, количество рождений оценивалось примерно в 280 тысяч.
https://ria.ru/20240318/ukraina-1933887630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
СМИ: уровень рождаемости на Украине упал до минимального за 300 лет
"Тексты": в 2023 году на Украине родилось меньше всего детей минимум за 300 лет
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки, к такому выводу пришли журналисты местного издания "Тексты".
Они проанализировали материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, после чего опубликовали данные о текущем положении дел в украинской демографии.
"В 2023 году родилось меньше всего детей за последние 300 лет", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.
Как сообщили авторы исследования, всего в 2023 году на Украине родились 187 тысяч детей - наименьший показатель за всю историю наблюдений, несмотря на то, что при подсчете учитывались малыши, которые могли быть рождены за рубежом и в регионах, вошедших в состав России
.
Подчеркивается, что так мало детей на территории Украины не рождалось по меньшей мере три столетия. Даже в 1719 году, когда население страны в текущих границах оценивалось всего в 5,7 миллионов человек, количество рождений оценивалось примерно в 280 тысяч.