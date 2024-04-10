https://ria.ru/20240410/ukraina-1939150502.html

СМИ: уровень рождаемости на Украине упал до минимального за 300 лет

СМИ: уровень рождаемости на Украине упал до минимального за 300 лет - РИА Новости, 10.04.2024

СМИ: уровень рождаемости на Украине упал до минимального за 300 лет

Уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки, к такому выводу пришли журналисты местного издания "Тексты". РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:15

2024-04-10T17:15

2024-04-10T17:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки, к такому выводу пришли журналисты местного издания "Тексты". Они проанализировали материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, после чего опубликовали данные о текущем положении дел в украинской демографии. "В 2023 году родилось меньше всего детей за последние 300 лет", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. Как сообщили авторы исследования, всего в 2023 году на Украине родились 187 тысяч детей - наименьший показатель за всю историю наблюдений, несмотря на то, что при подсчете учитывались малыши, которые могли быть рождены за рубежом и в регионах, вошедших в состав России. Подчеркивается, что так мало детей на территории Украины не рождалось по меньшей мере три столетия. Даже в 1719 году, когда население страны в текущих границах оценивалось всего в 5,7 миллионов человек, количество рождений оценивалось примерно в 280 тысяч.

https://ria.ru/20240318/ukraina-1933887630.html

https://ria.ru/20231217/bezhentsy-1916312482.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина