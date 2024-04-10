Рейтинг@Mail.ru
МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 10.04.2024 (обновлено: 17:23 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/ukraina-1939148446.html
МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине
МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине - РИА Новости, 10.04.2024
МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине
Первая мирная конференция по Украине в Швейцарии без участия России может позволить договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу, что рано... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:09
2024-04-10T17:23
специальная военная операция на украине
швейцария
россия
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852217406_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9edbe5ad7efc4036ba2dfd272c03ab6c.jpg
ЖЕНЕВА, 10 апр – РИА Новости. Первая мирная конференция по Украине в Швейцарии без участия России может позволить договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу, что рано или поздно должно произойти, заявил на пресс-конференции в Берне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис."Если мы запускаем процесс, с самого начала должно быть ясно, что Россия рано или поздно должна принять в нем участие. Необязательно, чтобы она была там в первый день. Можно также представить, что в первый же день мы договоримся о лучшем времени, когда пригласить Россию к участию. В мире существуют разные взгляды на то, какую роль должна играть Россия в этом процессе. Мы должны договориться", - сказал он.Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Накануне пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Швейцарский президент ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
https://ria.ru/20240410/sammit-1938977748.html
https://ria.ru/20240409/sammit-1938884208.html
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936613799.html
швейцария
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852217406_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_78b3921062fb654b3ae73ff6d1b13476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Швейцария, Россия, Украина, В мире
МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине

МИД Швейцарии: Россия рано или должна принять участие в переговорах по Украине

© РИА Новости / Александр ВильфБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Берн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 апр – РИА Новости. Первая мирная конференция по Украине в Швейцарии без участия России может позволить договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу, что рано или поздно должно произойти, заявил на пресс-конференции в Берне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Если мы запускаем процесс, с самого начала должно быть ясно, что Россия рано или поздно должна принять в нем участие. Необязательно, чтобы она была там в первый день. Можно также представить, что в первый же день мы договоримся о лучшем времени, когда пригласить Россию к участию. В мире существуют разные взгляды на то, какую роль должна играть Россия в этом процессе. Мы должны договориться", - сказал он.
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Депутат назвал предстоящий швейцарский саммит по Украине позором
05:00
Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Накануне пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Швейцарский президент ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
Берн - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявило посольство
Вчера, 16:39
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявление Киева о возможности пообщаться с Москвой
29 марта, 12:52
 
Специальная военная операция на УкраинеШвейцарияРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала