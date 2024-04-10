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В Кремле призвали генсека ООН учитывать изменившиеся реалии по Украине - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 10.04.2024 (обновлено: 14:30 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/ukraina-1939069388.html
В Кремле призвали генсека ООН учитывать изменившиеся реалии по Украине
В Кремле призвали генсека ООН учитывать изменившиеся реалии по Украине - РИА Новости, 10.04.2024
В Кремле призвали генсека ООН учитывать изменившиеся реалии по Украине
В украинском конфликте необходимо учитывать изменившиеся геополитические реалии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:05
2024-04-10T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий песков
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В украинском конфликте необходимо учитывать изменившиеся геополитические реалии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Геополитические реалии на Украине сейчас совсем другие. И вы знаете, что и в Российской Федерации они другие. Российская Федерация стала больше, у нее появилось четыре новых региона, и это необходимо учитывать", — сказал представитель Кремля.Так он прокомментировал слова генсека ООН Антониу Гутерреша о желании завершить конфликт с сохранением территориальной целостности Украины.Как ранее заявляли в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для России — достижение целей спецоперации, что сейчас возможно только военным путем. Там подчеркивали, что ситуация может перейти в мирное русло при условии учета новых реалий.Президент Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации — в состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области.
https://ria.ru/20240307/konflikt-1931725501.html
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в мире, россия, украина, дмитрий песков, антониу гутерреш, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Антониу Гутерреш, ООН
В Кремле призвали генсека ООН учитывать изменившиеся реалии по Украине

Песков после слов Гутерреша о целостности Украины напомнил, что РФ стала больше

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В украинском конфликте необходимо учитывать изменившиеся геополитические реалии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Геополитические реалии на Украине сейчас совсем другие. И вы знаете, что и в Российской Федерации они другие. Российская Федерация стала больше, у нее появилось четыре новых региона, и это необходимо учитывать", — сказал представитель Кремля.
Так он прокомментировал слова генсека ООН Антониу Гутерреша о желании завершить конфликт с сохранением территориальной целостности Украины.
Как ранее заявляли в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для России — достижение целей спецоперации, что сейчас возможно только военным путем. Там подчеркивали, что ситуация может перейти в мирное русло при условии учета новых реалий.
Президент Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации — в состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области.
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Украинский конфликт: есть ли свет в конце тоннеля?
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковАнтониу ГутеррешООН
 
 
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