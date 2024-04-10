https://ria.ru/20240410/ukraina-1939069388.html

В Кремле призвали генсека ООН учитывать изменившиеся реалии по Украине

В Кремле призвали генсека ООН учитывать изменившиеся реалии по Украине - РИА Новости, 10.04.2024

В Кремле призвали генсека ООН учитывать изменившиеся реалии по Украине

В украинском конфликте необходимо учитывать изменившиеся геополитические реалии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:05

2024-04-10T13:05

2024-04-10T14:30

специальная военная операция на украине

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антониу гутерреш

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В украинском конфликте необходимо учитывать изменившиеся геополитические реалии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Геополитические реалии на Украине сейчас совсем другие. И вы знаете, что и в Российской Федерации они другие. Российская Федерация стала больше, у нее появилось четыре новых региона, и это необходимо учитывать", — сказал представитель Кремля.Так он прокомментировал слова генсека ООН Антониу Гутерреша о желании завершить конфликт с сохранением территориальной целостности Украины.Как ранее заявляли в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для России — достижение целей спецоперации, что сейчас возможно только военным путем. Там подчеркивали, что ситуация может перейти в мирное русло при условии учета новых реалий.Президент Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации — в состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области.

https://ria.ru/20240307/konflikt-1931725501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, дмитрий песков, антониу гутерреш, оон