В Кремле призвали генсека ООН учитывать изменившиеся реалии по Украине
Песков после слов Гутерреша о целостности Украины напомнил, что РФ стала больше
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В украинском конфликте необходимо учитывать изменившиеся геополитические реалии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Геополитические реалии на Украине сейчас совсем другие. И вы знаете, что и в Российской Федерации они другие. Российская Федерация стала больше, у нее появилось четыре новых региона, и это необходимо учитывать", — сказал представитель Кремля.
Так он прокомментировал слова генсека ООН Антониу Гутерреша о желании завершить конфликт с сохранением территориальной целостности Украины.
Как ранее заявляли в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для России — достижение целей спецоперации, что сейчас возможно только военным путем. Там подчеркивали, что ситуация может перейти в мирное русло при условии учета новых реалий.
Президент Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации — в состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области.
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