https://ria.ru/20240410/ukraina-1939059795.html

В Раде не исключили, что будут отбирать автомобили по мобилизации

В Раде не исключили, что будут отбирать автомобили по мобилизации - РИА Новости, 10.04.2024

В Раде не исключили, что будут отбирать автомобили по мобилизации

Граждане Украины, владеющие более чем одним транспортным средством, могут лишиться его в рамках "мобилизации" транспорта, заявила депутат Верховной рады Марьяна РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:33

2024-04-10T12:33

2024-04-10T12:33

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Граждане Украины, владеющие более чем одним транспортным средством, могут лишиться его в рамках "мобилизации" транспорта, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Безуглая опубликовала текст с недавними правками, внесенными в законопроект об ужесточении мобилизации, который в ближайшее время должен быть рассмотрен Радой во втором чтении. "Мобилизация транспортных средств - уточнение. Для граждан - при наличии в собственности более одного транспортного средства могут мобилизовать", - говорится в публикации, размещенной на странице Безуглой в соцсети.Скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине, предлагающий ряд ограничений конституционных прав, уже в среду может быть внесен на рассмотрение Верховной рады во втором чтении. К документу было подано рекордное количество правок - более 4,2 тысячи. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых на фронте уже два года. Однако накануне внесения документа на рассмотрение в парламент, по информации издания "Украинская правда", из документа решили исключить вопрос демобилизации и вынесли его отдельно. Кроме того, законопроект предлагает ограничить право вождения автомобилем для уклонистов. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.

https://ria.ru/20240408/kiev-1938714866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины