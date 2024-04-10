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В ООН прокомментировали сообщения о применении Киевом кассетных боеприпасов - РИА Новости, 10.04.2024
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11:55 10.04.2024 (обновлено: 12:02 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/ukraina-1939045857.html
В ООН прокомментировали сообщения о применении Киевом кассетных боеприпасов
В ООН прокомментировали сообщения о применении Киевом кассетных боеприпасов - РИА Новости, 10.04.2024
В ООН прокомментировали сообщения о применении Киевом кассетных боеприпасов
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проинформировано о сообщениях о применении Украиной кассетных боеприпасов против российской... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:55
2024-04-10T12:02
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ЖЕНЕВА, 10 апр – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проинформировано о сообщениях о применении Украиной кассетных боеприпасов против российской территории, однако данные о жертвах среди гражданского населения с декабря 2023 года пока проверить не удалось, заявил РИА Новости официальный представитель организации Джереми Лоуренс. "УВКПЧ известно о сообщениях российских властей об атаках вооруженных сил Украины на город и область Белгород и выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения. Нам также известно об утверждениях о применении кассетных боеприпасов на территории Российской Федерации", - сказал он. Однако Лоуренс добавил, что УВКПЧ еще не смогло в достаточной степени проверить эти сообщения и данные о жертвах среди гражданского населения "в соответствии со своей методологией". УВКПЧ напомнило Украине и России, что применение кассетных боеприпасов против густонаселенных гражданских районов несовместимо с основными принципами ведения боевых действий. "В то время как гражданские лица остаются подверженными воздействию взрывоопасных пережитков войны в течение многих лет или даже десятилетий после применения этого оружия, УВКПЧ в принципе призывает все государства прекратить применение кассетных боеприпасов", - заключил представитель управления. Центр Белгорода подвергся массированному украинскому обстрелу 30 декабря, погибли 25 человек, 109 пострадали. Одним из мест, куда прилетели кассетные боеприпасы, была центральная часть города возле универмага "Белгород", где всегда по выходным много людей, поскольку рядом городской центральный рынок.
https://ria.ru/20240105/oon-1919758112.html
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в мире, украина, белгород, россия, оон
В мире, Украина, Белгород, Россия, ООН
В ООН прокомментировали сообщения о применении Киевом кассетных боеприпасов

УВКПЧ ООН получило сообщения о применении Украиной кассетных боеприпасов

© Курская область/TelegramКассетный боеприпас, обнаруженный в Рыльске в Курской области
Кассетный боеприпас, обнаруженный в Рыльске в Курской области
© Курская область/Telegram
Кассетный боеприпас, обнаруженный в Рыльске в Курской области. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 апр – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проинформировано о сообщениях о применении Украиной кассетных боеприпасов против российской территории, однако данные о жертвах среди гражданского населения с декабря 2023 года пока проверить не удалось, заявил РИА Новости официальный представитель организации Джереми Лоуренс.
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"УВКПЧ известно о сообщениях российских властей об атаках вооруженных сил Украины на город и область Белгород и выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения. Нам также известно об утверждениях о применении кассетных боеприпасов на территории Российской Федерации", - сказал он.
Однако Лоуренс добавил, что УВКПЧ еще не смогло в достаточной степени проверить эти сообщения и данные о жертвах среди гражданского населения "в соответствии со своей методологией".
УВКПЧ напомнило Украине и России, что применение кассетных боеприпасов против густонаселенных гражданских районов несовместимо с основными принципами ведения боевых действий. "В то время как гражданские лица остаются подверженными воздействию взрывоопасных пережитков войны в течение многих лет или даже десятилетий после применения этого оружия, УВКПЧ в принципе призывает все государства прекратить применение кассетных боеприпасов", - заключил представитель управления.
Центр Белгорода подвергся массированному украинскому обстрелу 30 декабря, погибли 25 человек, 109 пострадали. Одним из мест, куда прилетели кассетные боеприпасы, была центральная часть города возле универмага "Белгород", где всегда по выходным много людей, поскольку рядом городской центральный рынок.
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