Западным странам не нужна справедливость на Украине, заявили в МИД
МИД: реакция на обстрелы ЗАЭС показывает, что Западу не нужна справедливость
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Отсутствие требований к Киеву прекратить обстрелы и удары по Запорожской АЭС показывает, что западным странам не нужна справедливость на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в Гааге прошла конференция "Восстановление справедливости для Украины", которую организовали Нидерланды совместно с Еврокомиссией и Украиной.
"В Гаагской декларации от 2 апреля текущего года почему-то не видно требования к Киеву немедленно прекратить массовые обстрелы жилых кварталов Донецка, Белгорода, Курска, Воронежа и других наших городов... Нет там ничего и о Запорожской электростанции. Нет там о кровавых терактах и убийствах на российской территории. Это показывает, что никакая справедливость на Украине Западу не нужна", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что западные страны, напротив, борются с попытками эту справедливость восстановить. "Именно на это нацелены пропагандистские акты вроде упомянутой декларации. Но это не пропаганда, это пропаганда лжи", - отметила Захарова.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.