https://ria.ru/20240410/ukraina-1939044541.html

Западным странам не нужна справедливость на Украине, заявили в МИД

Западным странам не нужна справедливость на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 10.04.2024

Западным странам не нужна справедливость на Украине, заявили в МИД

Отсутствие требований к Киеву прекратить обстрелы и удары по Запорожской АЭС показывает, что западным странам не нужна справедливость на Украине, заявила... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:51

2024-04-10T11:51

2024-04-10T12:17

в мире

украина

киев

россия

запорожская аэс

мария захарова

владимир путин

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957848_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_85fb78f59eaa76d43f49bfbf3c54d69a.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Отсутствие требований к Киеву прекратить обстрелы и удары по Запорожской АЭС показывает, что западным странам не нужна справедливость на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в Гааге прошла конференция "Восстановление справедливости для Украины", которую организовали Нидерланды совместно с Еврокомиссией и Украиной."В Гаагской декларации от 2 апреля текущего года почему-то не видно требования к Киеву немедленно прекратить массовые обстрелы жилых кварталов Донецка, Белгорода, Курска, Воронежа и других наших городов... Нет там ничего и о Запорожской электростанции. Нет там о кровавых терактах и убийствах на российской территории. Это показывает, что никакая справедливость на Украине Западу не нужна", - сказала Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что западные страны, напротив, борются с попытками эту справедливость восстановить. "Именно на это нацелены пропагандистские акты вроде упомянутой декларации. Но это не пропаганда, это пропаганда лжи", - отметила Захарова.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240410/zaes-1939032703.html

https://ria.ru/20240410/zaes-1938966273.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия, запорожская аэс, мария захарова, владимир путин, еврокомиссия, нато