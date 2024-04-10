На Украине задержали экс-депутата от "Партии регионов"
СБУ задержала экс-депутата от "Партии регионов" при попытке выехать с Украины
© Фото : Служба безопасности УкраиныСлужба безопасности Украины задержала бывшего депутата Верховной рады от запрещенной Партии регионов при попытке выехать из страны
© Фото : Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины задержала бывшего депутата Верховной рады от запрещенной Партии регионов при попытке выехать из страны
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в понедельник в телеграм-канале, что задержала 60-летнего бывшего депутата Верховной рады от запрещенной Партии регионов при попытке выехать из страны - задержанному "шьют" дело об оправдании российской военной операции против Киева.
"Киберспециалисты Службы безопасности помешали бегству из Украины бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов, способствовавшего вооруженной агрессии России", - говорится в сообщении спецслужбы.
В ведомстве утверждают, что экс-депутата, чье имя не называется, задержали вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области, откуда он пытался выехать в соседнюю страну "как личность непризывного возраста". Утверждается, что задержанный в 2020 году был депутатом горсовета Артемовска.
Следствием установлено, что бывший депутат имел собственную компанию интернет-провайдера, выплачивал налоги и сборы в бюджет России, "тем самым финансировал военно-промышленный комплекс России". Ему предъявлено подозрение по статье оправдание российской военной операции против Украины и прославление ее участников, отметили в СБУ.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, NYT писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию.