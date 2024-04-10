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На Украине задержали экс-депутата от "Партии регионов" - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:31 10.04.2024 (обновлено: 11:59 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/ukraina-1939037475.html
На Украине задержали экс-депутата от "Партии регионов"
На Украине задержали экс-депутата от "Партии регионов" - РИА Новости, 10.04.2024
На Украине задержали экс-депутата от "Партии регионов"
Служба безопасности Украины сообщила в понедельник в телеграм-канале, что задержала 60-летнего бывшего депутата Верховной рады от запрещенной Партии регионов... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:31
2024-04-10T11:59
специальная военная операция на украине
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партия регионов (украина)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в понедельник в телеграм-канале, что задержала 60-летнего бывшего депутата Верховной рады от запрещенной Партии регионов при попытке выехать из страны - задержанному "шьют" дело об оправдании российской военной операции против Киева. "Киберспециалисты Службы безопасности помешали бегству из Украины бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов, способствовавшего вооруженной агрессии России", - говорится в сообщении спецслужбы. В ведомстве утверждают, что экс-депутата, чье имя не называется, задержали вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области, откуда он пытался выехать в соседнюю страну "как личность непризывного возраста". Утверждается, что задержанный в 2020 году был депутатом горсовета Артемовска. Следствием установлено, что бывший депутат имел собственную компанию интернет-провайдера, выплачивал налоги и сборы в бюджет России, "тем самым финансировал военно-промышленный комплекс России". Ему предъявлено подозрение по статье оправдание российской военной операции против Украины и прославление ее участников, отметили в СБУ. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, NYT писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию.
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в мире, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины, партия регионов (украина)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Партия регионов (Украина)
На Украине задержали экс-депутата от "Партии регионов"

СБУ задержала экс-депутата от "Партии регионов" при попытке выехать с Украины

© Фото : Служба безопасности УкраиныСлужба безопасности Украины задержала бывшего депутата Верховной рады от запрещенной Партии регионов при попытке выехать из страны
Служба безопасности Украины задержала бывшего депутата Верховной рады от запрещенной Партии регионов при попытке выехать из страны - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины задержала бывшего депутата Верховной рады от запрещенной Партии регионов при попытке выехать из страны
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в понедельник в телеграм-канале, что задержала 60-летнего бывшего депутата Верховной рады от запрещенной Партии регионов при попытке выехать из страны - задержанному "шьют" дело об оправдании российской военной операции против Киева.
"Киберспециалисты Службы безопасности помешали бегству из Украины бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов, способствовавшего вооруженной агрессии России", - говорится в сообщении спецслужбы.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
В ведомстве утверждают, что экс-депутата, чье имя не называется, задержали вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области, откуда он пытался выехать в соседнюю страну "как личность непризывного возраста". Утверждается, что задержанный в 2020 году был депутатом горсовета Артемовска.
Следствием установлено, что бывший депутат имел собственную компанию интернет-провайдера, выплачивал налоги и сборы в бюджет России, "тем самым финансировал военно-промышленный комплекс России". Ему предъявлено подозрение по статье оправдание российской военной операции против Украины и прославление ее участников, отметили в СБУ.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, NYT писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
СМИ: на Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет
6 апреля, 22:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныПартия регионов (Украина)
 
 
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