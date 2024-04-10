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Зеленский направил приглашение на саммит по Украине Нарендре Моди - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:50 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/ukraina-1939006989.html
Зеленский направил приглашение на саммит по Украине Нарендре Моди
Зеленский направил приглашение на саммит по Украине Нарендре Моди - РИА Новости, 10.04.2024
Зеленский направил приглашение на саммит по Украине Нарендре Моди
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет, чтобы Индия сыграла одну из ключевых ролей на планируемом саммите в Швейцарии. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:50
2024-04-10T09:50
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украина
москва
владимир зеленский
дмитрий кулеба
нарендра моди
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет, чтобы Индия сыграла одну из ключевых ролей на планируемом саммите в Швейцарии. Кулеба добавил, что Владимир Зеленский направил приглашение на саммит премьеру Индии Нарендре Моди. "Зеленский передал приглашение премьеру Моди посетить саммит, чтобы сыграть одну из ведущих ролей на нем", - заявил Кулеба в интервью индийскому телеканалу Times Now. В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран. В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Швейцарский президент ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
https://ria.ru/20240115/sammit-1921503558.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, дмитрий кулеба, нарендра моди
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Нарендра Моди, Специальная военная операция на Украине
Зеленский направил приглашение на саммит по Украине Нарендре Моди

Кулеба: Киев хочет, чтобы Индия сыграла ключевую роль на саммите по Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет, чтобы Индия сыграла одну из ключевых ролей на планируемом саммите в Швейцарии.
Кулеба добавил, что Владимир Зеленский направил приглашение на саммит премьеру Индии Нарендре Моди.
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Президент Швейцарии: Зеленский просит организовать мирный саммит по Украине
15 января, 20:51
"Зеленский передал приглашение премьеру Моди посетить саммит, чтобы сыграть одну из ведущих ролей на нем", - заявил Кулеба в интервью индийскому телеканалу Times Now.
В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран. В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Швейцарский президент ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаНарендра Моди
 
 
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