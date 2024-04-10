https://ria.ru/20240410/ukraina-1939006162.html

СМИ сообщили о плохой работе американских беспилотников на Украине

СМИ сообщили о плохой работе американских беспилотников на Украине - РИА Новости, 10.04.2024

СМИ сообщили о плохой работе американских беспилотников на Украине

Американские дроны, которые используются на Украине, не могут преодолеть российские радиоэлектронные помехи, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:47

2024-04-10T09:47

2024-04-10T12:25

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американские дроны, которые используются на Украине, не могут преодолеть российские радиоэлектронные помехи, пишет газета The Wall Street Journal. "Общая репутация каждого класса американских беспилотников на Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы", — цитирует газета исполнительного директора разработчика дронов Skydio Адама Брая.По данным издания, на Украине жалуются на хрупкость БПЛА и неспособность летать на заявленные расстояния.По мнению бывших чиновников Пентагона, недостатки американских производителей дронов частично являются результатом политики правительства США в отношении Китая. Как отмечает газета, запрет на использование китайских компонентов привел к тому, что производство дронов в США стало более дорогим и сложным.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html

https://ria.ru/20240410/gps-1939019736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, gps, китай