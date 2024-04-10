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СМИ сообщили о плохой работе американских беспилотников на Украине - РИА Новости, 10.04.2024
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09:47 10.04.2024 (обновлено: 12:25 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/ukraina-1939006162.html
СМИ сообщили о плохой работе американских беспилотников на Украине
СМИ сообщили о плохой работе американских беспилотников на Украине - РИА Новости, 10.04.2024
СМИ сообщили о плохой работе американских беспилотников на Украине
Американские дроны, которые используются на Украине, не могут преодолеть российские радиоэлектронные помехи, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:47
2024-04-10T12:25
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американские дроны, которые используются на Украине, не могут преодолеть российские радиоэлектронные помехи, пишет газета The Wall Street Journal. "Общая репутация каждого класса американских беспилотников на Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы", — цитирует газета исполнительного директора разработчика дронов Skydio Адама Брая.По данным издания, на Украине жалуются на хрупкость БПЛА и неспособность летать на заявленные расстояния.По мнению бывших чиновников Пентагона, недостатки американских производителей дронов частично являются результатом политики правительства США в отношении Китая. Как отмечает газета, запрет на использование китайских компонентов привел к тому, что производство дронов в США стало более дорогим и сложным.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, технологии, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, gps, китай
В мире, Технологии, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, GPS, Специальная военная операция на Украине, Китай
СМИ сообщили о плохой работе американских беспилотников на Украине

WSJ: беспилотники США на Украине работают не так хорошо, как другие системы

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американские дроны, которые используются на Украине, не могут преодолеть российские радиоэлектронные помехи, пишет газета The Wall Street Journal.
«
"Общая репутация каждого класса американских беспилотников на Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы", — цитирует газета исполнительного директора разработчика дронов Skydio Адама Брая.
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По данным издания, на Украине жалуются на хрупкость БПЛА и неспособность летать на заявленные расстояния.
По мнению бывших чиновников Пентагона, недостатки американских производителей дронов частично являются результатом политики правительства США в отношении Китая. Как отмечает газета, запрет на использование китайских компонентов привел к тому, что производство дронов в США стало более дорогим и сложным.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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