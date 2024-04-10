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В Ferrexpo призвали Киев не мешать дело олигарха Жеваго с бизнес-интересами - РИА Новости, 10.04.2024
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05:36 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/ukraina-1938979440.html
В Ferrexpo призвали Киев не мешать дело олигарха Жеваго с бизнес-интересами
В Ferrexpo призвали Киев не мешать дело олигарха Жеваго с бизнес-интересами - РИА Новости, 10.04.2024
В Ferrexpo призвали Киев не мешать дело олигарха Жеваго с бизнес-интересами
Председатель совета директоров швейцарской торговой и горнодобывающей компании Ferrexpo, владеющей 100% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, Лучио РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T05:36
2024-04-10T05:36
украина
киев
франция
константин жеваго
рбк (медиагруппа)
фонд гарантирования вкладов физических лиц
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ТОКИО, 10 апр – РИА Новости. Председатель совета директоров швейцарской торговой и горнодобывающей компании Ferrexpo, владеющей 100% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, Лучио Дженовезе считает, что официальный Киев должен разделять дело украинского олигарха Константина Жеваго и бизнес-интересы компании, исходя из уважения крупных инвестиций в страну, которые были сделаны в течение последних 14 лет. В декабре 2022 года советник по коммуникациям государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян заявила, что Жеваго является фигурантом нескольких уголовных дел и был задержан во французском Куршевеле по запросу Киева. Примерно за месяц до этого издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщало, что бюро пришло с обысками на предприятия украинского олигарха из-за подозрений в их работе в интересах России. Также бюро экономической безопасности Украины подозревает горно-обогатительные комбинаты, которые, по данным "РБК-Украина", принадлежат Жеваго, в уклонении от уплаты налогов на сумму около 10 миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов). А Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск против владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго о возмещении убытков банка и его кредиторов на сумму почти в 46 миллиардов гривен (1,3 миллиарда долларов). Жеваго вышел на свободу под залог по решению французского суда 6 января 2023 года и был обязан трижды в неделю отмечаться в полиции в Куршевеле. Жеваго также не имеет права покидать Францию. В конце марта 2023 года апелляционный суд Шамбери отказался по требованию властей в Киеве экстрадировать олигарха. Позже, в ноябре 2023 года Верховный суд Франции также отказал по требованию властей в Киеве экстрадировать Жеваго из-за неспособности украинской стороны обеспечить справедливый судебный процесс, а также снял с него все существующие ограничения. "Это отразилось на нас. Мы инвестировали более 3,3 миллиарда долларов в Украину с 2007 года, что является одной из самых крупных инвестиций, когда-либо вложенных в Украину какой-либо из компаний", - сказал Дженовезе в интервью японскому изданию "Никкэй". Он также подчеркнул, что компания, 50% акций которой принадлежат подконтрольной Жеваго Fevamotinico Sarl, уже попросила Киев разделять дело украинского олигарха и бизнес-интересы компании в стране. По мнению главы совета директоров Ferrexpo, восстановление Украины будет в руках частных инвесторов, а не государств. "Поэтому является очень важным, чтобы наши инвестиции, которые мы вкладывали последние 14 лет, уважались", - добавил он. Дженовезе выразил надежду, что с открытием черноморских портов компании удастся повысить объемы экспорта железорудных окатышей с Украины. "Я полагаю, что мы также сможем вернуться на японский рынок, но это займет год, два или три", - добавил он. До начала специальной военной операции на Украине Ferrexpo удовлетворяла до 25% потребностей Японии в железорудных окатышах.
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украина, киев, франция, константин жеваго, рбк (медиагруппа), фонд гарантирования вкладов физических лиц
Украина, Киев, Франция, Константин Жеваго, РБК (медиагруппа), Фонд гарантирования вкладов физических лиц
В Ferrexpo призвали Киев не мешать дело олигарха Жеваго с бизнес-интересами

Глава Ferrexpo: Киев должен разделять дело олигарха Жеваго и бизнес компании

© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
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ТОКИО, 10 апр – РИА Новости. Председатель совета директоров швейцарской торговой и горнодобывающей компании Ferrexpo, владеющей 100% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, Лучио Дженовезе считает, что официальный Киев должен разделять дело украинского олигарха Константина Жеваго и бизнес-интересы компании, исходя из уважения крупных инвестиций в страну, которые были сделаны в течение последних 14 лет.
В декабре 2022 года советник по коммуникациям государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян заявила, что Жеваго является фигурантом нескольких уголовных дел и был задержан во французском Куршевеле по запросу Киева.
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8 февраля, 18:46
Примерно за месяц до этого издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщало, что бюро пришло с обысками на предприятия украинского олигарха из-за подозрений в их работе в интересах России. Также бюро экономической безопасности Украины подозревает горно-обогатительные комбинаты, которые, по данным "РБК-Украина", принадлежат Жеваго, в уклонении от уплаты налогов на сумму около 10 миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов). А Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск против владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго о возмещении убытков банка и его кредиторов на сумму почти в 46 миллиардов гривен (1,3 миллиарда долларов).
Жеваго вышел на свободу под залог по решению французского суда 6 января 2023 года и был обязан трижды в неделю отмечаться в полиции в Куршевеле. Жеваго также не имеет права покидать Францию. В конце марта 2023 года апелляционный суд Шамбери отказался по требованию властей в Киеве экстрадировать олигарха. Позже, в ноябре 2023 года Верховный суд Франции также отказал по требованию властей в Киеве экстрадировать Жеваго из-за неспособности украинской стороны обеспечить справедливый судебный процесс, а также снял с него все существующие ограничения.
"Это отразилось на нас. Мы инвестировали более 3,3 миллиарда долларов в Украину с 2007 года, что является одной из самых крупных инвестиций, когда-либо вложенных в Украину какой-либо из компаний", - сказал Дженовезе в интервью японскому изданию "Никкэй".
Он также подчеркнул, что компания, 50% акций которой принадлежат подконтрольной Жеваго Fevamotinico Sarl, уже попросила Киев разделять дело украинского олигарха и бизнес-интересы компании в стране. По мнению главы совета директоров Ferrexpo, восстановление Украины будет в руках частных инвесторов, а не государств.
"Поэтому является очень важным, чтобы наши инвестиции, которые мы вкладывали последние 14 лет, уважались", - добавил он.
Дженовезе выразил надежду, что с открытием черноморских портов компании удастся повысить объемы экспорта железорудных окатышей с Украины.
"Я полагаю, что мы также сможем вернуться на японский рынок, но это займет год, два или три", - добавил он.
До начала специальной военной операции на Украине Ferrexpo удовлетворяла до 25% потребностей Японии в железорудных окатышах.
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УкраинаКиевФранцияКонстантин ЖевагоРБК (медиагруппа)Фонд гарантирования вкладов физических лиц
 
 
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