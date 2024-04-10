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В ГУР Украины дали прогноз на ближайшие месяцы на фронте
В ГУР Украины дали прогноз на ближайшие месяцы на фронте - РИА Новости, 10.04.2024
В ГУР Украины дали прогноз на ближайшие месяцы на фронте
Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ближайшие месяцы на фронте будут непростыми. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T00:39
2024-04-10T00:39
2024-04-10T01:02
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украина
владимир путин
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ближайшие месяцы на фронте будут непростыми. "Ближайшие месяцы будут непростыми", - сказал Юсов в эфире всеукраинского телемарафона. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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россия, украина, владимир путин
Россия, Украина, Владимир Путин
В ГУР Украины дали прогноз на ближайшие месяцы на фронте
Представитель ГУР Украины Юсов: ближайшие месяцы на фронте будут непростыми