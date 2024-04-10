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Ломакин заявил о нехватке контента на региональном телевидении - РИА Новости, 10.04.2024
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15:34 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/tv-1939116002.html
Ломакин заявил о нехватке контента на региональном телевидении
Ломакин заявил о нехватке контента на региональном телевидении - РИА Новости, 10.04.2024
Ломакин заявил о нехватке контента на региональном телевидении
Оригинального контента на региональном телевидении не хватает, только 15-20 региональных телекомпаний могут закрыть ежедневно пять часов вещания, остальные же - РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:34
2024-04-10T15:34
общество
технологии
сергей ломакин
ммпц
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Оригинального контента на региональном телевидении не хватает, только 15-20 региональных телекомпаний могут закрыть ежедневно пять часов вещания, остальные же - от двух до четырех часов, сообщил директор дирекции специальных проектов ОТР Сергей Ломакин на XV Всероссийский форум деловых СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". Телеканал ОТР пять лет назад дал возможность региональным компаниям вещать на собственной частоте. Региональные каналы вещают на "21-й кнопке". "Примерно 15-20 телекомпаний, 15-20 регионов, могут закрыть пять часов вещания ежедневно на свои продукты. Все остальные компании, их из малого 84-86, которые у нас по договору вещают, закрывают от двух до четырех часов вещания. Это значит, что продукта не хватает", - сказал директор дирекции специальных проектов ОТР Сергей Ломакин. По его мнению, проблема нехватки медиапродукта существует из-за недостаточного финансирования, а не по причине того, что журналисты не желают работать. Ломакин рассказал, что бюджет телекомпаний строится по двум направлениям: договор с местными властями об освещении деятельности и бюджет, заработанный на рекламе. "Если первая часть еще более-менее стабильна. Более-менее, потому что у разных регионов пересматривают эти суммы. То вторая часть в провале практически", - считает он. В беседе с РИА Новости Ломакин уточнил, что речь идет об оригинальном контенте, который создают региональные телеканалы. Так, даже учитывая круглосуточный формат телеканала, время вещания не может достигать пяти часов.
https://ria.ru/20231121/televidenie-1910704407.html
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общество, технологии, сергей ломакин, ммпц
Общество, Технологии, Сергей Ломакин, ММПЦ
Ломакин заявил о нехватке контента на региональном телевидении

Ломакин: оригинального контента на ТВ в регионах не хватает

© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Артём Коренюк
ТВ-пульт. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Оригинального контента на региональном телевидении не хватает, только 15-20 региональных телекомпаний могут закрыть ежедневно пять часов вещания, остальные же - от двух до четырех часов, сообщил директор дирекции специальных проектов ОТР Сергей Ломакин на XV Всероссийский форум деловых СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Телеканал ОТР пять лет назад дал возможность региональным компаниям вещать на собственной частоте. Региональные каналы вещают на "21-й кнопке".
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"Примерно 15-20 телекомпаний, 15-20 регионов, могут закрыть пять часов вещания ежедневно на свои продукты. Все остальные компании, их из малого 84-86, которые у нас по договору вещают, закрывают от двух до четырех часов вещания. Это значит, что продукта не хватает", - сказал директор дирекции специальных проектов ОТР Сергей Ломакин.
По его мнению, проблема нехватки медиапродукта существует из-за недостаточного финансирования, а не по причине того, что журналисты не желают работать.
Ломакин рассказал, что бюджет телекомпаний строится по двум направлениям: договор с местными властями об освещении деятельности и бюджет, заработанный на рекламе.
"Если первая часть еще более-менее стабильна. Более-менее, потому что у разных регионов пересматривают эти суммы. То вторая часть в провале практически", - считает он.
В беседе с РИА Новости Ломакин уточнил, что речь идет об оригинальном контенте, который создают региональные телеканалы. Так, даже учитывая круглосуточный формат телеканала, время вещания не может достигать пяти часов.
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