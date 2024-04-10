https://ria.ru/20240410/tu-154-1939083274.html
Министр обороны Польши назвал крушение Ту-154 трагическим происшествием
Министр обороны Польши назвал крушение Ту-154 трагическим происшествием - РИА Новости, 10.04.2024
Министр обороны Польши назвал крушение Ту-154 трагическим происшествием
Смоленская авиакатастрофа была трагическим происшествием и иные теории не оправдались, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:54
2024-04-10T13:54
2024-04-10T13:54
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польша
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лех качиньский
ту-154
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ВАРШАВА, 10 апр – РИА Новости. Смоленская авиакатастрофа была трагическим происшествием и иные теории не оправдались, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. В Польше в среду проходят памятные мероприятия в связи с 14-й годовщиной авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой погиб президент страны в то время Лех Качиньский. "Вопрос ясен для меня. Он ясен для большинства поляков. Произошло трагическое происшествие. Произошла большая трагедия. И те, кто пытаются и пытались на протяжении лет выдвигать разные теории, не имели успеха и не оправдались", - сказал Косиняк-Камыш. Он попросил в годовщину катастрофы отдать дань уважения погибшим. "Я прошу всех в этот день отдать дань уважения. Самое важное – это память о жертвах. К сожалению, те, кто использовал это дело в своих политических целях, уничтожили общую память. Надо ее восстановить", - сказал министр. Он подтвердил, что отчет о работе комиссии по расследованию катастрофы будет готов до конца июня. "Так как и было решено - до конца июня текущего года", - сказал Косиняк-Камыш, отвечая о сроках подготовки отчета. Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК) о виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства. Через год после трагедии МАК объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Правительство Польши тогда не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров. В декабре прошлого года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от версий о вине России в катастрофе. Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.
https://ria.ru/20240312/angar-1932490577.html
https://ria.ru/20240207/polsha-1925837983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, лех качиньский, ту-154
В мире, Польша, Россия, Лех Качиньский, Ту-154
Министр обороны Польши назвал крушение Ту-154 трагическим происшествием
Министр обороны Польши: теории, связанные с крушением Ту-154, не оправдались
ВАРШАВА, 10 апр – РИА Новости. Смоленская авиакатастрофа была трагическим происшествием и иные теории не оправдались, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
В Польше в среду проходят памятные мероприятия в связи с 14-й годовщиной авиакатастрофы под Смоленском
, в результате которой погиб президент страны в то время Лех Качиньский
.
"Вопрос ясен для меня. Он ясен для большинства поляков. Произошло трагическое происшествие. Произошла большая трагедия. И те, кто пытаются и пытались на протяжении лет выдвигать разные теории, не имели успеха и не оправдались", - сказал Косиняк-Камыш.
Он попросил в годовщину катастрофы отдать дань уважения погибшим. "Я прошу всех в этот день отдать дань уважения. Самое важное – это память о жертвах. К сожалению, те, кто использовал это дело в своих политических целях, уничтожили общую память. Надо ее восстановить", - сказал министр.
Он подтвердил, что отчет о работе комиссии по расследованию катастрофы будет готов до конца июня. "Так как и было решено - до конца июня текущего года", - сказал Косиняк-Камыш, отвечая о сроках подготовки отчета.
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК
) о виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства.
Через год после трагедии МАК объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Правительство Польши тогда не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича
обвиняла в произошедшем российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.
В декабре прошлого года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от версий о вине России
в катастрофе. Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.