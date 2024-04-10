https://ria.ru/20240410/tu-154-1939078903.html

Польша готовится закрыть дело о катастрофе Ту-154 под Смоленском

Польша готовится закрыть дело о катастрофе Ту-154 под Смоленском - РИА Новости, 10.04.2024

Польша готовится закрыть дело о катастрофе Ту-154 под Смоленском

Польская прокуратура готовится закрыть дело о катастрофе президентского самолета, разбившегося в 2010 году под Смоленском, говорится в сообщении Национальной... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:40

2024-04-10T13:40

2024-04-10T15:40

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ВАРШАВА, 10 апр – РИА Новости. Польская прокуратура готовится закрыть дело о катастрофе президентского самолета, разбившегося в 2010 году под Смоленском, говорится в сообщении Национальной прокуратуры республики. В Польше в среду проходят памятные мероприятия в связи с 14-й годовщиной авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой погиб президент страны в то время Лех Качиньский. Прокуратура также проинформировала, что на 25 апреля назначена встреча с потерпевшими по делу и их адвокатами. "Целью встречи является предоставление потерпевшим и их уполномоченным исчерпывающей информации о ходе расследования, выполненных до сих пор процессуальных действиях, действиях которых не были выполнены из-за отсутствия сотрудничества со стороны Российской Федерации, достигнутых на текущем этапе расследования договоренностей, а также планируемых действий по прекращению разбирательства", - говорится в сообщении. Прокуратура напомнила, что следственная группа №1 Национальной прокуратуры до сих пор проводит расследование дела о катастрофе самолета Ту-154М. Руководителем группы является профессор Кшиштоф Шварц. Уточняется, что это расследование было начато постановлением Военной окружной прокуратуры Варшавы от 10 апреля 2010 года и недавно было "продлено до 31 декабря 2024 года"."До сих пор полученные мнения экспертов не подтверждают судебно-медицинскую версию, связанную с какой-либо формой диверсии. О конкретных окончательных выводах, содержащихся в экспертизах, мы пока не информируем", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, расследование ведется в отношении дежуривших в день катастрофы на аэродроме "Смоленск Северный" российских авиадиспетчеров."В настоящее время они находятся в розыске", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, с начала расследования было получено в общей сложности несколько сотен экспертных заключений. Также было собрано очень большое количество электронных данных, которые все еще подвергаются анализу. Кроме того, были опрошены более тысячи свидетелей. "В настоящее время материалы дела насчитывают около 1,9 тысячи томов", - говорится в сообщении.Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК) о виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства.Через год после трагедии МАК объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Правительство Польши тогда не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.В декабре 2023 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от версий о вине России в катастрофе. Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.

https://ria.ru/20240207/tu-154-1925834843.html

https://ria.ru/20240126/katastrofa-1923660757.html

https://ria.ru/20221215/polsha-1838842450.html

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Варвара Скокшина

в мире, польша, россия, смоленск, лех качиньский, антони мачеревич, дмитрий песков, межгосударственный авиационный комитет, ту-154