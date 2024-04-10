https://ria.ru/20240410/tseny-1939219617.html
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк - РИА Новости, 10.04.2024
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк
Министерство финансов предложило повысить с 1 июня минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия, соответствующий проект приказа... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T22:43
2024-04-10T22:43
2024-04-10T23:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министерство финансов предложило повысить с 1 июня минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия, соответствующий проект приказа опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, минимальная розничная стоимость коньяка за 0,5 литра вырастет с 517 до 556 рублей, водки — с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рубля. Индексация минимальных розничных цен обусловлена уровнем инфляции, повышением ставок акцизов на алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов (с 613 до 643 рублей за 1 литр безводного этилового спирта), а также ростом затрат на производство алкогольной продукции, следует из пояснительной записки."Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанному Минэкономразвития России, на конец 2023 года темпы инфляции составили 7,5 процентов, при этом, в 2024 году инфляция замедлится до 4,5%. Вместе с тем удорожание себестоимости алкогольной продукции произошло уже в 2023 году", — говорится в тексте. Минфин также отметил, что при разработке проекта принимались во внимание также влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, увеличение стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов. Кроме того, учитывался и рост курса доллара к рублю. "По данным Центрального банка Российской Федерации за I квартал 2023 года курс доллара к рублю составил, в среднем, 72,9 руб., за I квартал 2024 года 90,8 руб. (рост на 24%)", — сказано в записке. Кроме того, другим проектом Минфин также предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, и денатурированный этиловый спирт, созданный из пищевого и непищевого сырья (за исключением биоэтанола). Стоимость может увеличиться с 51 до 55 рублей. Также Минфин третьим проектом приказа предложил повысить минимальную закупочную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья — она может подняться с 68 рублей до 73 рублей за один литр безводного спирта. Такую необходимость связали с ростом затрат, связанных с производством этилового спирта и также уровнем инфляции, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240321/alkogol-1934652480.html
https://ria.ru/20240403/alkogol-1937467973.html
https://ria.ru/20240306/alkogol-1931408672.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на коньяк, бренди и водку
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
Министерство финансов предложило повысить с 1 июня минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия, соответствующий проект
приказа опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, минимальная розничная стоимость коньяка за 0,5 литра вырастет с 517 до 556 рублей, водки — с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рубля.
Индексация минимальных розничных цен обусловлена уровнем инфляции, повышением ставок акцизов на алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов (с 613 до 643 рублей за 1 литр безводного этилового спирта), а также ростом затрат на производство алкогольной продукции, следует из пояснительной записки.
«
"Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанному Минэкономразвития
России, на конец 2023 года темпы инфляции составили 7,5 процентов, при этом, в 2024 году инфляция замедлится до 4,5%. Вместе с тем удорожание себестоимости алкогольной продукции произошло уже в 2023 году", — говорится в тексте.
Минфин также отметил, что при разработке проекта принимались во внимание также влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, увеличение стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов. Кроме того, учитывался и рост курса доллара к рублю.
«
"По данным Центрального банка Российской Федерации за I квартал 2023 года курс доллара к рублю составил, в среднем, 72,9 руб., за I квартал 2024 года 90,8 руб. (рост на 24%)", — сказано в записке.
Кроме того, другим проектом Минфин также предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, и денатурированный этиловый спирт, созданный из пищевого и непищевого сырья (за исключением биоэтанола). Стоимость может увеличиться с 51 до 55 рублей.
Также Минфин третьим проектом приказа предложил повысить минимальную закупочную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья — она может подняться с 68 рублей до 73 рублей за один литр безводного спирта. Такую необходимость связали с ростом затрат, связанных с производством этилового спирта и также уровнем инфляции, отметили в министерстве.