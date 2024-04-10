В Курганской области ожидают уровень воды в Тоболе от девяти до 11 метров
Курганский губернатор: уровень воды в Тоболе ожидают от девяти до 11 метров
© Фото : Telegram-канал губернатора Курганской области Вадима Михайловича ШумковаРаботы по повышению уровня дамбы в Кургане
Работы по повышению уровня дамбы в Кургане
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тоболе Курганской области ожидается на 9-11 метров, в 1994 году в Кургане, когда город затопило, вода поднималась до 10 метров и 30 сантиметров, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в эфире телеканала "Россия 24".
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"Нам гидромет дал справку, что уровень воды в Тоболе ожидается 9-11 метров, но я напомню, что одно из наводнений 1994 года, когда город был затоплен, там грань была на отметке 10 метров 30 сантиметров. Девять-одиннадцать (метров) для нас критичная отметка", – сказал Шумков.
Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза затопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 952 сантиметров, до критической отметки осталось 127 сантиметров.