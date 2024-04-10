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Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки повысился на 23 сантиметра - РИА Новости, 10.04.2024
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06:50 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/tobol-1938982843.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки повысился на 23 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки повысился на 23 сантиметра - РИА Новости, 10.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки повысился на 23 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на утро 10 апреля составляет 357 сантиметров (над "нулем поста"), за сутки он вырос на 23 сантиметра, сообщила... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T06:50
2024-04-10T06:50
происшествия
тобол (река)
курган
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на утро 10 апреля составляет 357 сантиметров (над "нулем поста"), за сутки он вырос на 23 сантиметра, сообщила пресс-служба горадминистрации. "Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 8.00 часов 10 апреля 2024 года составляет 357 сантиметров (над "нулем поста"). Изменение за сутки +23 сантиметра", - говорится в сообщении. Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938981859.html
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тобол (река)
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происшествия, тобол (река), курган, курганская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Тобол (река), Курган, Курганская область, Прорыв дамбы в Орске
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки повысился на 23 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки повысился до 357 сантиметров

© Фото : Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на утро 10 апреля составляет 357 сантиметров (над "нулем поста"), за сутки он вырос на 23 сантиметра, сообщила пресс-служба горадминистрации.
«
"Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 8.00 часов 10 апреля 2024 года составляет 357 сантиметров (над "нулем поста"). Изменение за сутки +23 сантиметра", - говорится в сообщении.
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Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
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ПроисшествияТобол (река)КурганКурганская областьПрорыв дамбы в Орске
 
 
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