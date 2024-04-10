https://ria.ru/20240410/taganrog-1939019099.html

В Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА

В Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 10.04.2024

В Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА

Глава администрации Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев в Telegram объявил отбой угрозы атаки БПЛА. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:21

2024-04-10T10:21

2024-04-10T10:21

происшествия

таганрог

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Глава администрации Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев в Telegram объявил отбой угрозы атаки БПЛА. Ранее Фатеев заявил об атаке БПЛА. Он попросил жителей по возможности спуститься на нижние этажи, в подвал, найти место без окон и сесть на пол. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки беспилотников на Таганрог. "Отбой угрозы атаки БПЛА", - написал Фатеев.

https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html

таганрог

ростовская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, таганрог, ростовская область, василий голубев