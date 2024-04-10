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В Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 10.04.2024
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10:21 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/taganrog-1939019099.html
В Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА
В Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 10.04.2024
В Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА
Глава администрации Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев в Telegram объявил отбой угрозы атаки БПЛА. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:21
2024-04-10T10:21
происшествия
таганрог
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Глава администрации Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев в Telegram объявил отбой угрозы атаки БПЛА. Ранее Фатеев заявил об атаке БПЛА. Он попросил жителей по возможности спуститься на нижние этажи, в подвал, найти место без окон и сесть на пол. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки беспилотников на Таганрог. "Отбой угрозы атаки БПЛА", - написал Фатеев.
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происшествия, таганрог, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Василий Голубев
В Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА

Глава администрации Таганрога объявил отбой угрозы атаки БПЛА

CC BY-SA 3.0 / W0zny / Morze Azowski i port w TagnrogТаганрогский морской торговый порт
Таганрогский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
CC BY-SA 3.0 / W0zny / Morze Azowski i port w Tagnrog
Таганрогский морской торговый порт. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Глава администрации Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев в Telegram объявил отбой угрозы атаки БПЛА.
Ранее Фатеев заявил об атаке БПЛА. Он попросил жителей по возможности спуститься на нижние этажи, в подвал, найти место без окон и сесть на пол. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки беспилотников на Таганрог.
"Отбой угрозы атаки БПЛА", - написал Фатеев.
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ПроисшествияТаганрогРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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