https://ria.ru/20240410/taganrog-1939019099.html
В Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА
В Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 10.04.2024
В Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА
Глава администрации Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев в Telegram объявил отбой угрозы атаки БПЛА. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:21
2024-04-10T10:21
2024-04-10T10:21
происшествия
таганрог
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Глава администрации Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев в Telegram объявил отбой угрозы атаки БПЛА. Ранее Фатеев заявил об атаке БПЛА. Он попросил жителей по возможности спуститься на нижние этажи, в подвал, найти место без окон и сесть на пол. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки беспилотников на Таганрог. "Отбой угрозы атаки БПЛА", - написал Фатеев.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таганрог, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Василий Голубев
В Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА
Глава администрации Таганрога объявил отбой угрозы атаки БПЛА