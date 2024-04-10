https://ria.ru/20240410/syre-1939193573.html

У России достаточно сырья для вооружений, заверил "Ростех"

У России достаточно сырья для вооружений, заверил "Ростех" - РИА Новости, 10.04.2024

У России достаточно сырья для вооружений, заверил "Ростех"

У России достаточно сырья для изготовления различных вооружений, проблем с ним не предвидится, заявил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T19:43

2024-04-10T19:43

2024-04-10T19:43

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

ростех

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. У России достаточно сырья для изготовления различных вооружений, проблем с ним не предвидится, заявил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко. "Благодаря слаженным действиям российских организаций недропользования мы не испытываем проблем со стратегическим сырьем, из которого делают танки, самолеты, гаубицы, автоматы и так далее. И таких проблем не предвидится в будущем", – сказал Евтушенко в рамках выставки "Россия" на пленарной сессии "Недропользование для стабильного будущего: эпоха возрождения". Предприятия госкорпорации производят широкую номенклатуру вооружений, военной и специальной техники. В том числе боевые самолеты и вертолеты, танки, БМП и различную бронетехнику, системы РЭБ и комплексы ПВО, системы связи, оперативно-тактические ракетные комплексы и противотанковые комплексы, гаубицы, РСЗО, огнеметные системы и боеприпасы к ним, стрелковое оружие. Большая часть образцов вооружения из линейки, выпускаемой "Ростехом", на сегодняшний день задействована в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20240409/udar-1938935667.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, ростех