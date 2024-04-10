Рейтинг@Mail.ru
У России достаточно сырья для вооружений, заверил "Ростех" - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/syre-1939193573.html
У России достаточно сырья для вооружений, заверил "Ростех"
У России достаточно сырья для вооружений, заверил "Ростех" - РИА Новости, 10.04.2024
У России достаточно сырья для вооружений, заверил "Ростех"
У России достаточно сырья для изготовления различных вооружений, проблем с ним не предвидится, заявил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:43
2024-04-10T19:43
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e198d12e58b6ca88a5279b9f499b49b.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. У России достаточно сырья для изготовления различных вооружений, проблем с ним не предвидится, заявил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко. "Благодаря слаженным действиям российских организаций недропользования мы не испытываем проблем со стратегическим сырьем, из которого делают танки, самолеты, гаубицы, автоматы и так далее. И таких проблем не предвидится в будущем", – сказал Евтушенко в рамках выставки "Россия" на пленарной сессии "Недропользование для стабильного будущего: эпоха возрождения". Предприятия госкорпорации производят широкую номенклатуру вооружений, военной и специальной техники. В том числе боевые самолеты и вертолеты, танки, БМП и различную бронетехнику, системы РЭБ и комплексы ПВО, системы связи, оперативно-тактические ракетные комплексы и противотанковые комплексы, гаубицы, РСЗО, огнеметные системы и боеприпасы к ним, стрелковое оружие. Большая часть образцов вооружения из линейки, выпускаемой "Ростехом", на сегодняшний день задействована в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20240409/udar-1938935667.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5e9bb37debe621b4ae3b6cc635a2efa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия, ростех
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Ростех
У России достаточно сырья для вооружений, заверил "Ростех"

"Ростех": у России не предвидится проблем с сырьем для различных вооружений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. У России достаточно сырья для изготовления различных вооружений, проблем с ним не предвидится, заявил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко.
"Благодаря слаженным действиям российских организаций недропользования мы не испытываем проблем со стратегическим сырьем, из которого делают танки, самолеты, гаубицы, автоматы и так далее. И таких проблем не предвидится в будущем", – сказал Евтушенко в рамках выставки "Россия" на пленарной сессии "Недропользование для стабильного будущего: эпоха возрождения".
Предприятия госкорпорации производят широкую номенклатуру вооружений, военной и специальной техники. В том числе боевые самолеты и вертолеты, танки, БМП и различную бронетехнику, системы РЭБ и комплексы ПВО, системы связи, оперативно-тактические ракетные комплексы и противотанковые комплексы, гаубицы, РСЗО, огнеметные системы и боеприпасы к ним, стрелковое оружие.
Большая часть образцов вооружения из линейки, выпускаемой "Ростехом", на сегодняшний день задействована в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Потери увеличились. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла ВСУ
Вчера, 19:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала