https://ria.ru/20240410/syre-1939193573.html
У России достаточно сырья для вооружений, заверил "Ростех"
У России достаточно сырья для вооружений, заверил "Ростех" - РИА Новости, 10.04.2024
У России достаточно сырья для вооружений, заверил "Ростех"
У России достаточно сырья для изготовления различных вооружений, проблем с ним не предвидится, заявил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:43
2024-04-10T19:43
2024-04-10T19:43
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e198d12e58b6ca88a5279b9f499b49b.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. У России достаточно сырья для изготовления различных вооружений, проблем с ним не предвидится, заявил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко. "Благодаря слаженным действиям российских организаций недропользования мы не испытываем проблем со стратегическим сырьем, из которого делают танки, самолеты, гаубицы, автоматы и так далее. И таких проблем не предвидится в будущем", – сказал Евтушенко в рамках выставки "Россия" на пленарной сессии "Недропользование для стабильного будущего: эпоха возрождения". Предприятия госкорпорации производят широкую номенклатуру вооружений, военной и специальной техники. В том числе боевые самолеты и вертолеты, танки, БМП и различную бронетехнику, системы РЭБ и комплексы ПВО, системы связи, оперативно-тактические ракетные комплексы и противотанковые комплексы, гаубицы, РСЗО, огнеметные системы и боеприпасы к ним, стрелковое оружие. Большая часть образцов вооружения из линейки, выпускаемой "Ростехом", на сегодняшний день задействована в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20240409/udar-1938935667.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5e9bb37debe621b4ae3b6cc635a2efa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, ростех
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Ростех
У России достаточно сырья для вооружений, заверил "Ростех"
"Ростех": у России не предвидится проблем с сырьем для различных вооружений
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. У России достаточно сырья для изготовления различных вооружений, проблем с ним не предвидится, заявил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко.
"Благодаря слаженным действиям российских организаций недропользования мы не испытываем проблем со стратегическим сырьем, из которого делают танки, самолеты, гаубицы, автоматы и так далее. И таких проблем не предвидится в будущем", – сказал Евтушенко в рамках выставки "Россия" на пленарной сессии "Недропользование для стабильного будущего: эпоха возрождения".
Предприятия госкорпорации производят широкую номенклатуру вооружений, военной и специальной техники. В том числе боевые самолеты и вертолеты, танки, БМП и различную бронетехнику, системы РЭБ и комплексы ПВО, системы связи, оперативно-тактические ракетные комплексы и противотанковые комплексы, гаубицы, РСЗО, огнеметные системы и боеприпасы к ним, стрелковое оружие.
Большая часть образцов вооружения из линейки, выпускаемой "Ростехом", на сегодняшний день задействована в зоне проведения специальной военной операции на Украине
.