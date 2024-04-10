ЦАХАЛ подтвердил гибель сыновей главы политбюро ХАМАС при ударе по Газе
ЦАХАЛ подтвердил гибель троих сыновей главы политбюро ХАМАС при ударе по Газе
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия обстрелов Сектора Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия обстрелов Сектора Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию троих сыновей главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в ходе авиаудара по центру сектора Газа в среду.
Ранее СМИ сообщили, что трое сыновей и несколько внуков Исмаила Хании погибли в результате израильского удара в секторе Газа. Сам Хания, комментируя гибель своих сыновей, заявил, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня в секторе Газа. В своем заявлении, выпущенном вслед за известием о гибели сыновей и внуков, Хания отметил, что за годы противостояния с Израилем погибли около 60 его родственников.
"Ране в среду на основе данных военной разведки и Службы общей безопасности (ШАБАК) ВВС нанесли удар по трем боевикам ХАМАС, которые вели террористическую деятельность в центральной части сектора Газа... ими оказались командир ячейки военного крыла ХАМАС Амир Хания, боевой оперативник террористической организации ХАМАС Мохаммад Хания, и еще один оперативник... ХАМАС Хазем Хания. ЦАХАЛ подтверждает, что трое боевиков являются сыновьями председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании", - говорится в совместном заявлении ЦАХАЛ и ШАБАК.