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ЦАХАЛ подтвердил гибель сыновей главы политбюро ХАМАС при ударе по Газе - РИА Новости, 10.04.2024
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20:26 10.04.2024 (обновлено: 20:39 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/synovya-1939202084.html
ЦАХАЛ подтвердил гибель сыновей главы политбюро ХАМАС при ударе по Газе
ЦАХАЛ подтвердил гибель сыновей главы политбюро ХАМАС при ударе по Газе - РИА Новости, 10.04.2024
ЦАХАЛ подтвердил гибель сыновей главы политбюро ХАМАС при ударе по Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию троих сыновей главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в ходе... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T20:26
2024-04-10T20:39
в мире
хамас
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
исмаил хания
амир хан
шабак
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию троих сыновей главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в ходе авиаудара по центру сектора Газа в среду.Ранее СМИ сообщили, что трое сыновей и несколько внуков Исмаила Хании погибли в результате израильского удара в секторе Газа. Сам Хания, комментируя гибель своих сыновей, заявил, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня в секторе Газа. В своем заявлении, выпущенном вслед за известием о гибели сыновей и внуков, Хания отметил, что за годы противостояния с Израилем погибли около 60 его родственников."Ране в среду на основе данных военной разведки и Службы общей безопасности (ШАБАК) ВВС нанесли удар по трем боевикам ХАМАС, которые вели террористическую деятельность в центральной части сектора Газа... ими оказались командир ячейки военного крыла ХАМАС Амир Хания, боевой оперативник террористической организации ХАМАС Мохаммад Хания, и еще один оперативник... ХАМАС Хазем Хания. ЦАХАЛ подтверждает, что трое боевиков являются сыновьями председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании", - говорится в совместном заявлении ЦАХАЛ и ШАБАК.
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в мире, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исмаил хания, амир хан, шабак
В мире, ХАМАС, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Исмаил Хания, Амир Хан, ШАБАК
ЦАХАЛ подтвердил гибель сыновей главы политбюро ХАМАС при ударе по Газе

ЦАХАЛ подтвердил гибель троих сыновей главы политбюро ХАМАС при ударе по Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия обстрелов Сектора Газа
Последствия обстрелов Сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия обстрелов Сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию троих сыновей главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в ходе авиаудара по центру сектора Газа в среду.
Ранее СМИ сообщили, что трое сыновей и несколько внуков Исмаила Хании погибли в результате израильского удара в секторе Газа. Сам Хания, комментируя гибель своих сыновей, заявил, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня в секторе Газа. В своем заявлении, выпущенном вслед за известием о гибели сыновей и внуков, Хания отметил, что за годы противостояния с Израилем погибли около 60 его родственников.
"Ране в среду на основе данных военной разведки и Службы общей безопасности (ШАБАК) ВВС нанесли удар по трем боевикам ХАМАС, которые вели террористическую деятельность в центральной части сектора Газа... ими оказались командир ячейки военного крыла ХАМАС Амир Хания, боевой оперативник террористической организации ХАМАС Мохаммад Хания, и еще один оперативник... ХАМАС Хазем Хания. ЦАХАЛ подтверждает, что трое боевиков являются сыновьями председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании", - говорится в совместном заявлении ЦАХАЛ и ШАБАК.
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В миреХАМАСИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИсмаил ХанияАмир ХанШАБАК
 
 
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