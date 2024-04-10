https://ria.ru/20240410/synovya-1939202084.html

ЦАХАЛ подтвердил гибель сыновей главы политбюро ХАМАС при ударе по Газе

ЦАХАЛ подтвердил гибель сыновей главы политбюро ХАМАС при ударе по Газе - РИА Новости, 10.04.2024

ЦАХАЛ подтвердил гибель сыновей главы политбюро ХАМАС при ударе по Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию троих сыновей главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в ходе... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T20:26

2024-04-10T20:26

2024-04-10T20:39

в мире

хамас

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

исмаил хания

амир хан

шабак

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию троих сыновей главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в ходе авиаудара по центру сектора Газа в среду.Ранее СМИ сообщили, что трое сыновей и несколько внуков Исмаила Хании погибли в результате израильского удара в секторе Газа. Сам Хания, комментируя гибель своих сыновей, заявил, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня в секторе Газа. В своем заявлении, выпущенном вслед за известием о гибели сыновей и внуков, Хания отметил, что за годы противостояния с Израилем погибли около 60 его родственников."Ране в среду на основе данных военной разведки и Службы общей безопасности (ШАБАК) ВВС нанесли удар по трем боевикам ХАМАС, которые вели террористическую деятельность в центральной части сектора Газа... ими оказались командир ячейки военного крыла ХАМАС Амир Хания, боевой оперативник террористической организации ХАМАС Мохаммад Хания, и еще один оперативник... ХАМАС Хазем Хания. ЦАХАЛ подтверждает, что трое боевиков являются сыновьями председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании", - говорится в совместном заявлении ЦАХАЛ и ШАБАК.

https://ria.ru/20240410/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исмаил хания, амир хан, шабак