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Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 10.04.2024 (обновлено: 14:22 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/svo-1939089843.html
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 10.04.2024
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли на купянском и авдеевском направлениях около 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:09
2024-04-10T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском и авдеевском направлениях около 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-ймотопехотной, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в Минобороны.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Минобороны: военные отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском и авдеевском направлениях около 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-ймотопехотной, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики.
«
"Противник потерял до 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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