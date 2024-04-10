https://ria.ru/20240410/svo-1939089843.html

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 10.04.2024

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Войска Украины потеряли на купянском и авдеевском направлениях около 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:09

2024-04-10T14:09

2024-04-10T14:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском и авдеевском направлениях около 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-ймотопехотной, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины