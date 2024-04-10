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Житель Чувашии, зарубивший гостя топором, получил срок - РИА Новости, 10.04.2024
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17:23 10.04.2024 (обновлено: 17:24 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/sud-1939157436.html
Житель Чувашии, зарубивший гостя топором, получил срок
Житель Чувашии, зарубивший гостя топором, получил срок - РИА Новости, 10.04.2024
Житель Чувашии, зарубивший гостя топором, получил срок
Житель Чувашии, зарубивший топором пришедшего в гости односельчанина, осужден на 9 лет колонии строгого режима, сообщило региональное следственное управление СК РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:23
2024-04-10T17:24
происшествия
россия
алатырский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Житель Чувашии, зарубивший топором пришедшего в гости односельчанина, осужден на 9 лет колонии строгого режима, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК.Следствием и судом установлено, что вечером 13 декабря 2023 года в селе Стемасы Алатырского района сельчанин, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со знакомым, находившимся у него в гостях, нанес ему множество ударов топором по голове и другим частям тела. После этого он также дважды ударил потерпевшего ножом в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
https://ria.ru/20240315/izbienie-1933138159.html
россия
алатырский район
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происшествия, россия, алатырский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алатырский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Чувашии, зарубивший гостя топором, получил срок

Жителя Чувашии, зарубившего односельчанина топором, осудили на девять лет

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Житель Чувашии, зарубивший топором пришедшего в гости односельчанина, осужден на 9 лет колонии строгого режима, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
«
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК.
Следствием и судом установлено, что вечером 13 декабря 2023 года в селе Стемасы Алатырского района сельчанин, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со знакомым, находившимся у него в гостях, нанес ему множество ударов топором по голове и другим частям тела. После этого он также дважды ударил потерпевшего ножом в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
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ПроисшествияРоссияАлатырский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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