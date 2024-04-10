https://ria.ru/20240410/sud-1939157436.html

Житель Чувашии, зарубивший гостя топором, получил срок

Житель Чувашии, зарубивший гостя топором, получил срок - РИА Новости, 10.04.2024

Житель Чувашии, зарубивший гостя топором, получил срок

Житель Чувашии, зарубивший топором пришедшего в гости односельчанина, осужден на 9 лет колонии строгого режима, сообщило региональное следственное управление СК РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:23

2024-04-10T17:23

2024-04-10T17:24

происшествия

россия

алатырский район

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Житель Чувашии, зарубивший топором пришедшего в гости односельчанина, осужден на 9 лет колонии строгого режима, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК.Следствием и судом установлено, что вечером 13 декабря 2023 года в селе Стемасы Алатырского района сельчанин, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со знакомым, находившимся у него в гостях, нанес ему множество ударов топором по голове и другим частям тела. После этого он также дважды ударил потерпевшего ножом в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

https://ria.ru/20240315/izbienie-1933138159.html

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происшествия, россия, алатырский район, следственный комитет россии (ск рф)