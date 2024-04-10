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Житель Нижневартовска получил девять лет колонии за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024
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10:50 10.04.2024 (обновлено: 11:45 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/sud-1939025699.html
Житель Нижневартовска получил девять лет колонии за попытку вступить в ВСУ
Житель Нижневартовска получил девять лет колонии за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024
Житель Нижневартовска получил девять лет колонии за попытку вступить в ВСУ
Окружной суд в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил к 9 годам колонии строгого режима жителя Нижневартовска за попытку вступить в украинские... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:50
2024-04-10T11:45
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
украина
магомед магомедов
вооруженные силы рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Окружной суд в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил к 9 годам колонии строгого режима жителя Нижневартовска за попытку вступить в украинские вооруженные формирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. По данным ведомства, в июне 2023 года Магомед Магомедов предпринял попытку выезда на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований против ВС РФ, однако был задержан сотрудниками УФСБ по Брянской области. Направлялся фигурант в сторону российско-белорусского участка государственной границы, уточняет пресс-служба. "Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год", – сказала собеседница агентства, уточнив, что "подобное дело по такой статье в округе рассматривается впервые". Магомедова признали виновным в покушении на госизмену.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
https://ria.ru/20231229/gosizmena-1918932805.html
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
украина
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, украина, магомед магомедов, вооруженные силы рф
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовск, Украина, Магомед Магомедов, Вооруженные силы РФ
Житель Нижневартовска получил девять лет колонии за попытку вступить в ВСУ

В ХМАО впервые осудили местного жителя за попытку повоевать за Украину

© Фото : Суды Югры/ВКонтактеЖитель Нижневартовска Магомед Магомедов, обвиняемый в госизмене
Житель Нижневартовска Магомед Магомедов, обвиняемый в госизмене - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Суды Югры/ВКонтакте
Житель Нижневартовска Магомед Магомедов, обвиняемый в госизмене
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Окружной суд в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил к 9 годам колонии строгого режима жителя Нижневартовска за попытку вступить в украинские вооруженные формирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
По данным ведомства, в июне 2023 года Магомед Магомедов предпринял попытку выезда на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований против ВС РФ, однако был задержан сотрудниками УФСБ по Брянской области. Направлялся фигурант в сторону российско-белорусского участка государственной границы, уточняет пресс-служба.
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"Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год", – сказала собеседница агентства, уточнив, что "подобное дело по такой статье в округе рассматривается впервые".
Магомедова признали виновным в покушении на госизмену.
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ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округНижневартовскУкраинаМагомед МагомедовВооруженные силы РФ
 
 
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