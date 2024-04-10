https://ria.ru/20240410/sud-1939025699.html

Житель Нижневартовска получил девять лет колонии за попытку вступить в ВСУ

Житель Нижневартовска получил девять лет колонии за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024

Житель Нижневартовска получил девять лет колонии за попытку вступить в ВСУ

Окружной суд в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил к 9 годам колонии строгого режима жителя Нижневартовска за попытку вступить в украинские... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:50

2024-04-10T10:50

2024-04-10T11:45

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

украина

магомед магомедов

вооруженные силы рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Окружной суд в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил к 9 годам колонии строгого режима жителя Нижневартовска за попытку вступить в украинские вооруженные формирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. По данным ведомства, в июне 2023 года Магомед Магомедов предпринял попытку выезда на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований против ВС РФ, однако был задержан сотрудниками УФСБ по Брянской области. Направлялся фигурант в сторону российско-белорусского участка государственной границы, уточняет пресс-служба. "Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год", – сказала собеседница агентства, уточнив, что "подобное дело по такой статье в округе рассматривается впервые". Магомедова признали виновным в покушении на госизмену.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

https://ria.ru/20231229/gosizmena-1918932805.html

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, украина, магомед магомедов, вооруженные силы рф