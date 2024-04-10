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В США во время празднования Ураза-Байрама произошла стрельба - РИА Новости, 10.04.2024
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23:14 10.04.2024 (обновлено: 23:41 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/strelba-1939222102.html
В США во время празднования Ураза-Байрама произошла стрельба
В США во время празднования Ураза-Байрама произошла стрельба - РИА Новости, 10.04.2024
В США во время празднования Ураза-Байрама произошла стрельба
Стрельба произошла в ходе празднования Ураза-Байрама в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания), полиция арестовала нескольких человек, сообщают... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T23:14
2024-04-10T23:41
в мире
филадельфия
пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Стрельба произошла в ходе празднования Ураза-Байрама в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания), полиция арестовала нескольких человек, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники. По информации местного телеканала Fox, могут быть пострадавшие. Также сообщается об аресте нескольких человек и изъятии огнестрельного оружия. CNN со ссылкой на источники также сообщает о стрельбе в городе. Официальной информации о происшествии пока не поступало.
https://ria.ru/20231026/strelba-1905496685.html
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в мире, филадельфия, пенсильвания
В мире, Филадельфия, Пенсильвания
В США во время празднования Ураза-Байрама произошла стрельба

СМИ: в Филадельфии в США во время празднования Ураза-Байрама произошла стрельба

© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Стрельба произошла в ходе празднования Ураза-Байрама в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания), полиция арестовала нескольких человек, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.
По информации местного телеканала Fox, могут быть пострадавшие. Также сообщается об аресте нескольких человек и изъятии огнестрельного оружия.
CNN со ссылкой на источники также сообщает о стрельбе в городе.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Северной Каролине произошла стрельба, есть погибшие
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В миреФиладельфияПенсильвания
 
 
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