https://ria.ru/20240410/strelba-1939222102.html

В США во время празднования Ураза-Байрама произошла стрельба

В США во время празднования Ураза-Байрама произошла стрельба - РИА Новости, 10.04.2024

В США во время празднования Ураза-Байрама произошла стрельба

Стрельба произошла в ходе празднования Ураза-Байрама в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания), полиция арестовала нескольких человек, сообщают... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T23:14

2024-04-10T23:14

2024-04-10T23:41

в мире

филадельфия

пенсильвания

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Стрельба произошла в ходе празднования Ураза-Байрама в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания), полиция арестовала нескольких человек, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники. По информации местного телеканала Fox, могут быть пострадавшие. Также сообщается об аресте нескольких человек и изъятии огнестрельного оружия. CNN со ссылкой на источники также сообщает о стрельбе в городе. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905496685.html

филадельфия

пенсильвания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, филадельфия, пенсильвания