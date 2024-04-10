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Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку - РИА Новости, 10.04.2024
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12:25 10.04.2024 (обновлено: 13:24 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/stavka-1939057888.html
Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку - РИА Новости, 10.04.2024
Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
Банк России начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:25
2024-04-10T13:24
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Банк России начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму", - сообщила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку

Набиуллина: ЦБ снизит ключевую ставку при достаточном замедлении инфляции

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 апреля 2024
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 апреля 2024
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Банк России начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму", - сообщила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной думы РФ. 10 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Набиуллина рассказала о плюсах высокой ключевой ставки
12:15
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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