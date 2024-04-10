https://ria.ru/20240410/stavka-1939057888.html
Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку - РИА Новости, 10.04.2024
Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
Банк России начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:25
2024-04-10T12:25
2024-04-10T13:24
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Банк России начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму", - сообщила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
Набиуллина: ЦБ снизит ключевую ставку при достаточном замедлении инфляции