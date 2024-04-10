https://ria.ru/20240410/stavka-1939057888.html

Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку

Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку - РИА Новости, 10.04.2024

Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку

Банк России начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:25

2024-04-10T12:25

2024-04-10T13:24

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Банк России начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму", - сообщила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.

https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина