https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html

Набиуллина рассказала о плюсах высокой ключевой ставки

Набиуллина рассказала о плюсах высокой ключевой ставки - РИА Новости, 10.04.2024

Набиуллина рассказала о плюсах высокой ключевой ставки

Высокая ключевая ставка защищает доходы граждан, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:15

2024-04-10T12:15

2024-04-10T14:55

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Высокая ключевая ставка защищает доходы граждан, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год."Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Инфляция сильнее всего залезает в карманы небогатых людей, в том числе потому, что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь. Таких примеров в прошлом году было достаточно", — сказала она.Набиуллина отметила, что, несмотря на существовавшие ранее опасения, повышение ключевой ставки не ставит крест на развитии российской экономики, которая продолжает расти высокими темпами.Глава ЦБ указала, что в четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным, а по итогам года ВВП вырос на 3,6%."Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади", — заявила Набиуллина.Она напомнила, что ситуация, когда избыточный спрос вылился в рост цен и ослабление рубля, возникла прошлым летом, и именно на нее ЦБ отреагировал повышением ключевой ставки. Глава Банка России также отметила, что регулятор начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость.

https://ria.ru/20240322/stavka-1934962552.html

https://ria.ru/20240410/komissii-1938965672.html

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937654754.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина