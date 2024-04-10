https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html
Набиуллина рассказала о плюсах высокой ключевой ставки
Набиуллина рассказала о плюсах высокой ключевой ставки - РИА Новости, 10.04.2024
Набиуллина рассказала о плюсах высокой ключевой ставки
Высокая ключевая ставка защищает доходы граждан, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:15
2024-04-10T12:15
2024-04-10T14:55
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939073230_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_88ef1f60b881f40b5e6eadbc204f4bff.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Высокая ключевая ставка защищает доходы граждан, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год."Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Инфляция сильнее всего залезает в карманы небогатых людей, в том числе потому, что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь. Таких примеров в прошлом году было достаточно", — сказала она.Набиуллина отметила, что, несмотря на существовавшие ранее опасения, повышение ключевой ставки не ставит крест на развитии российской экономики, которая продолжает расти высокими темпами.Глава ЦБ указала, что в четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным, а по итогам года ВВП вырос на 3,6%."Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади", — заявила Набиуллина.Она напомнила, что ситуация, когда избыточный спрос вылился в рост цен и ослабление рубля, возникла прошлым летом, и именно на нее ЦБ отреагировал повышением ключевой ставки. Глава Банка России также отметила, что регулятор начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость.
https://ria.ru/20240322/stavka-1934962552.html
https://ria.ru/20240410/komissii-1938965672.html
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937654754.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939073230_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_461f54d040e6f6f766e8d75de539d264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала о плюсах высокой ключевой ставки
Набиуллина: повышение ключевой ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Высокая ключевая ставка защищает доходы граждан, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
«
"Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Инфляция сильнее всего залезает в карманы небогатых людей, в том числе потому, что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь. Таких примеров в прошлом году было достаточно", — сказала она.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
Набиуллина отметила, что, несмотря на существовавшие ранее опасения, повышение ключевой ставки не ставит крест на развитии российской экономики, которая продолжает расти высокими темпами.
Глава ЦБ указала, что в четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным, а по итогам года ВВП вырос на 3,6%.
«
"Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади", — заявила Набиуллина.
Она напомнила, что ситуация, когда избыточный спрос вылился в рост цен и ослабление рубля, возникла прошлым летом, и именно на нее ЦБ отреагировал повышением ключевой ставки.
Глава Банка России также отметила, что регулятор начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость.