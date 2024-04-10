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Набиуллина рассказала о плюсах высокой ключевой ставки - РИА Новости, 10.04.2024
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12:15 10.04.2024 (обновлено: 14:55 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html
Набиуллина рассказала о плюсах высокой ключевой ставки
Набиуллина рассказала о плюсах высокой ключевой ставки - РИА Новости, 10.04.2024
Набиуллина рассказала о плюсах высокой ключевой ставки
Высокая ключевая ставка защищает доходы граждан, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:15
2024-04-10T14:55
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Высокая ключевая ставка защищает доходы граждан, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.&quot;Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Инфляция сильнее всего залезает в карманы небогатых людей, в том числе потому, что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь. Таких примеров в прошлом году было достаточно&quot;, — сказала она.Набиуллина отметила, что, несмотря на существовавшие ранее опасения, повышение ключевой ставки не ставит крест на развитии российской экономики, которая продолжает расти высокими темпами.Глава ЦБ указала, что в четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным, а по итогам года ВВП вырос на 3,6%."Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади", — заявила Набиуллина.Она напомнила, что ситуация, когда избыточный спрос вылился в рост цен и ослабление рубля, возникла прошлым летом, и именно на нее ЦБ отреагировал повышением ключевой ставки. Глава Банка России также отметила, что регулятор начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость.
https://ria.ru/20240322/stavka-1934962552.html
https://ria.ru/20240410/komissii-1938965672.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала о плюсах высокой ключевой ставки

Набиуллина: повышение ключевой ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной думы РФ. 10 апреля 2024 года
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной думы РФ. 10 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной думы РФ. 10 апреля 2024 года
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Высокая ключевая ставка защищает доходы граждан, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
«

"Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Инфляция сильнее всего залезает в карманы небогатых людей, в том числе потому, что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь. Таких примеров в прошлом году было достаточно", — сказала она.

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Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

Набиуллина отметила, что, несмотря на существовавшие ранее опасения, повышение ключевой ставки не ставит крест на развитии российской экономики, которая продолжает расти высокими темпами.
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Глава ЦБ указала, что в четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным, а по итогам года ВВП вырос на 3,6%.
«
"Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади", — заявила Набиуллина.
Она напомнила, что ситуация, когда избыточный спрос вылился в рост цен и ослабление рубля, возникла прошлым летом, и именно на нее ЦБ отреагировал повышением ключевой ставки.
Глава Банка России также отметила, что регулятор начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость.
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