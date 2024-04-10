https://ria.ru/20240410/startapy-1939038763.html

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" создал более 50 стартапов

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" создал более 50 стартапов - РИА Новости, 10.04.2024

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" создал более 50 стартапов

Больше 50 высокотехнологичных стартапов удалось создать резиденту особой экономической зоны "Технополис Москва" - "Зеленоградскому нанотехнологическому центру"... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:13

2024-04-10T12:13

2024-04-10T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Больше 50 высокотехнологичных стартапов удалось создать резиденту особой экономической зоны "Технополис Москва" - "Зеленоградскому нанотехнологическому центру" ("ЗНТЦ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Уточняется, что специалисты этого предприятия создали ряд крупных проектов. Речь идет о системе ориентации и навигации для беспилотного транспорта, российские 3D-принтеры, микроигольчатые аппликаторы для трансдермальной доставки медикаментов."Предприятие – один из старейших резидентов особой экономической зоны. Компания получила статус в 2011 году. За 13 лет объем инвестиций превысил три миллиарда рублей. Также в 2011-м резидент создал инвестиционный фонд для вывода на рынок инновационных бизнес-идей, за это время при его поддержке создано более 50 стартапов", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он рассказал, что четыре года назад центр оказал финансовую поддержку организации, выпускающей системы ориентации и навигации для БПЛА и роботов.По словам министра, эти технологии применяются при создании беспилотного транспорта, а также беспилотной уборочной техники в коммунальной сфере.Сейчас портфель центра состоит из 34 действующих стартовых компании, которые находятся в разных степенях инвестирования. Объем финансирования рассчитывается на основе составленного бизнес-плана и финансовой модели проекта. Доля центра, входящего в ОЭЗ "Технополис Москва, в стартапе составляет меньше половины, чтобы тот сохранил статус субъекта МСП и смог обратиться за финансированием по программам Фонда содействия инновациям.Как рассказал гендиректор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев, развитая производственная инфраструктура организации, а еще наличие партнерских отношений с ведущими отечественными – прежде всего Национальным исследовательским университетом "МИЭТ" – и зарубежными научно-исследовательскими организациями, компаниями и институтами отрасли помогают открывать стартапам доступ к современным технологиям, а еще они находят индустриальных партнеров и получают всевозможные гранты. С помощью этих преференций коммерческие проекты сокращают сроки разработки и вывода инноваций на рынок.Уточняется, что ряд технологических проектов готов предоставить столице собственные разработки, чтобы реализовать инновационные и социальные проекты мегаполиса. Так, 12 лет назад центр стал соучредителем первой отечественной компании персональных 3D-принтеров (компании ООО НПП "ИИС", бренд PICASO 3D). Свои разработки в области аддитивных технологий стартап ведет с 2011 года. Организация подала заявки на патенты ряда технологий и технических решений в этой сфере. Компания предлагает свои разработки для оснащения медучреждений в рамках реализуемой на территории столицы программы модернизации мединфраструктуры нацпроекта "Здравоохранение".Еще одно предприятие - "Игла" - также получило финансовую помощь ЗНТЦ. Организации семь лет разрабатывает микроигольчатые аппликаторы. Эти разработки применяют в системах трансдермальной доставки препаратов, когда медикаменты и вакцины попадают в организм, минуя кровеносное русло – напрямую через кожу.За 13 лет компания освоила выпуск 50 видов импортозамещающих изделий микроэлектроники и микросистемной техники. За это время она выпустила товара почти на шесть миллиардов рублей.Благодаря статусу резидента особой экономической зоны компании могут обнулить транспортный, земельный и имущественный налоги, НДС на ввод товаров, а еще этот статус позволяет понизить налог на прибыль с 20% до 2%.ОЭЗ "Технополис Москва" является территорией с особым юридическим статусом. В этой зоне для предприятий существует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. ОЭЗ состоит из шести площадок - "Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево", где на площади 280 га ведут свою деятельность высокотехнологичные предприятия ОЭЗ.Особая экономическая зона "Технополис Москва" уже много лет занимает лидерские позиции международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Овчинский сообщил, что столичная компания по выпуску микросхем, являющаяся резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", представила прототип программируемой логической интегральной схемы для использования в космической и другой спецаппаратуре.

https://ria.ru/20240408/moskva-1938533541.html

https://ria.ru/20240407/mikroskhemy-1938300154.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский