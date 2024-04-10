https://ria.ru/20240410/stantsiya-1939135949.html

В Оренбурге затопило железнодорожную станцию "Комсомольская"

В Оренбурге затопило железнодорожную станцию "Комсомольская" - РИА Новости, 10.04.2024

В Оренбурге затопило железнодорожную станцию "Комсомольская"

Железнодорожную станцию "Комсомольская", которая находится на набережной реки Урал в Оренбурге, затопило в связи с поднятием уровня воды в реке, передает... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:33

2024-04-10T16:33

2024-04-10T16:33

происшествия

оренбург

орск

урал

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Железнодорожную станцию "Комсомольская", которая находится на набережной реки Урал в Оренбурге, затопило в связи с поднятием уровня воды в реке, передает корреспондент РИА Новости. Станция была открыта в мае 2023 года после реконструкции. Около станции сейчас можно увидеть людей на надувных лодках. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240410/reka-1939129877.html

оренбург

орск

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбург, орск, урал, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024