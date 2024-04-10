https://ria.ru/20240410/stantsiya-1939135949.html
В Оренбурге затопило железнодорожную станцию "Комсомольская"
В Оренбурге затопило железнодорожную станцию "Комсомольская" - РИА Новости, 10.04.2024
В Оренбурге затопило железнодорожную станцию "Комсомольская"
Железнодорожную станцию "Комсомольская", которая находится на набережной реки Урал в Оренбурге, затопило в связи с поднятием уровня воды в реке, передает... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:33
2024-04-10T16:33
2024-04-10T16:33
происшествия
оренбург
орск
урал
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939128096_0:307:2867:1920_1920x0_80_0_0_d71faaa6a711d30043e16c3515866935.jpg
ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Железнодорожную станцию "Комсомольская", которая находится на набережной реки Урал в Оренбурге, затопило в связи с поднятием уровня воды в реке, передает корреспондент РИА Новости. Станция была открыта в мае 2023 года после реконструкции. Около станции сейчас можно увидеть людей на надувных лодках. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240410/reka-1939129877.html
оренбург
орск
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939128096_204:0:2764:1920_1920x0_80_0_0_5054f1c048c54d8ddde5e4f87384a826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, орск, урал, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Орск, Урал, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Оренбурге затопило железнодорожную станцию "Комсомольская"
В Оренбурге затопило железнодорожную станцию "Комсомольская" на набережной Урала