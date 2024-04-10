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В Оренбурге затопило железнодорожную станцию "Комсомольская" - РИА Новости, 10.04.2024
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16:33 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/stantsiya-1939135949.html
В Оренбурге затопило железнодорожную станцию "Комсомольская"
В Оренбурге затопило железнодорожную станцию "Комсомольская" - РИА Новости, 10.04.2024
В Оренбурге затопило железнодорожную станцию "Комсомольская"
Железнодорожную станцию "Комсомольская", которая находится на набережной реки Урал в Оренбурге, затопило в связи с поднятием уровня воды в реке, передает... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:33
2024-04-10T16:33
происшествия
оренбург
орск
урал
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Железнодорожную станцию "Комсомольская", которая находится на набережной реки Урал в Оренбурге, затопило в связи с поднятием уровня воды в реке, передает корреспондент РИА Новости. Станция была открыта в мае 2023 года после реконструкции. Около станции сейчас можно увидеть людей на надувных лодках. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240410/reka-1939129877.html
оренбург
орск
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происшествия, оренбург, орск, урал, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Орск, Урал, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Оренбурге затопило железнодорожную станцию "Комсомольская"

В Оренбурге затопило железнодорожную станцию "Комсомольская" на набережной Урала

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Железнодорожную станцию "Комсомольская", которая находится на набережной реки Урал в Оренбурге, затопило в связи с поднятием уровня воды в реке, передает корреспондент РИА Новости.
Станция была открыта в мае 2023 года после реконструкции. Около станции сейчас можно увидеть людей на надувных лодках.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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ПроисшествияОренбургОрскУралАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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