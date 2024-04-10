Опасный прецедент. В США начинают судить семьями
© AP PhotoРодители Итана Крамбли, открывший стрельбу в школе в Оксфорде (штат Мичиган, США) в 2021 году
© AP Photo
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американский суд впервые в истории приговорил по делу о бойне в школе не только самого ученика-убийцу, но и его родителей. США остаются страной с одним из самых низких возрастных порогов уголовной ответственности. На пожизненное там отправляют с юных лет. Но о наказании семьями вопрос встал только сейчас. Учитывая господствующее в Штатах прецедентное право и тот факт, что массовых убийств меньше не становится, количество "посадок" в стране рискует возрасти.
От 10 до 15 лет
Процесс над Дженнифер и Джеймсом Крамбли шел два года. В ноябре 2021-го их сын Итан, которому на тот момент было 15 лет, устроил стрельбу в средней школе округа Окленд, штат Мичиган. Жертвами стали 11 человек. Четверо учащихся в возрасте от 14 до 17 лет погибли на месте, скончались по дороге в госпиталь и в больничной палате. Шесть учеников и преподаватель получили ранения разной степени тяжести.
© AP Photo / Mandi WrightИтан Крамбли, открывший стрельбу в школе в Оксфорде (штат Мичиган, США) в 2021 году
© AP Photo / Mandi Wright
Итан Крамбли, открывший стрельбу в школе в Оксфорде (штат Мичиган, США) в 2021 году
На следующий день после ареста Итану Крамбли предъявили обвинения по 24 пунктам, включая терроризм и четыре убийства первой степени. Прокуратура пошла на неожиданную меру, которую в подобных ситуациях в США не использовали. Обвинения в непредумышленном убийстве предъявили родителям стрелка. Причина — они сами купили использованный при расстреле пистолет и учили сына обращаться с оружием.
Итан быстро признал вину по всем пунктам. Поскольку в Мичигане нет смертной казни, было назначено максимально строгое наказание. В декабре прошлого года убийцу приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение (УДО). Хотя апелляции подавать он может.
Суд над родителями тем временем продолжался. Присяжные определились еще в феврале и в марте: вердикт — супруги виновны в непредумышленном убийстве. Теперь последовал приговор — до 15 лет заключения для каждого. Но не менее 10. Впрочем, им зачтут те два года, что они уже провели за решеткой во время процесса.
Дурное воспитание
© AP Photo / Paul SancyaРодители Итана Крамбли, открывшего стрельбу в школе в Оксфорде (штат Мичиган, США) в 2021 году
© AP Photo / Paul Sancya
Родители Итана Крамбли, открывшего стрельбу в школе в Оксфорде (штат Мичиган, США) в 2021 году
В ходе слушаний были представлены многочисленные свидетельства о том, что Дженнифер и Джеймс знали о психических проблемах Итана, но игнорировали их. А также потворствовали неадекватному поведению сына. Например, мать лично водила его на стрельбище всего за несколько дней до трагедии.
"Родители не должны быть экстрасенсами", — заявила перед вынесением приговора судья. Однако, уточнила она, это не отменяет проблемы плохого воспитания: "Обвинительные приговоры подтверждают, (что были) повторяющиеся действия или бездействие, неоднократное игнорирование вещей, от которых у разумного человека волосы встают дыбом".
Перед итоговым слушанием прокуроры заявили, что Дженнифер просила приговорить ее к домашнему аресту вместо тюремного заключения. Джеймс и вовсе заявил, что его ошибочно осудили, а приговор должен равняться двухлетнему сроку, который он уже отбыл.
"Сегодня я не прошу у вас прощения, поскольку знаю, что оно невозможно, я хочу принести искренние извинения за причиненную боль", — заявила осужденная. "Я не могу выразить, как сильно мне хотелось бы знать, что происходит (с Итаном) или что должно было случиться, потому как я многое сделал бы по-другому", — признался ее муж.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezШериф сопровождает учеников школы Saugus High School калифорнийского города Санта-Кларита после стрельбы
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Шериф сопровождает учеников школы Saugus High School калифорнийского города Санта-Кларита после стрельбы
"Волновой эффект бездействия Джеймса и Дженнифер опустошил всех нас, — сказала мать одного из погибших. — Эта трагедия было полностью предотвратима". Отец другой жертвы отметил, что чета Крэмбли так не осознала своей вины: "Они решили игнорировать предупреждающие знаки. И теперь, когда мы услышали все возражения, они продолжают винить всех, кроме себя".
Пример для других
Случай семьи Крэмбли уникальный. Массовые школьные расстрелы и другие убийства от рук детей и подростков — не редкость для США. В том числе и из-за этого в стране один из самых низких возрастных порогов уголовной ответственности. На федеральном уровне он установлен с 11 лет, но власти каждого штата вправе вносить корректировки. Самый низкий — в Северной Каролине, 6 лет; в Массачусетсе наибольший — 12. Такие законы неоднократно вызывали критику со стороны правозащитников.
Тем не менее прежде это не приводило к уголовной ответственности для родителей. Достаточно вспомнить громкое дело 2009-го, когда 11-летний Джордж Браун застрелил из ружья беременную мачеху.
Его признали виновным в двойном убийстве — он стал самым молодым осужденным на пожизненное заключение без права на УДО. Впрочем, спустя годы приговор был отменен. Но даже в разгар процесса отцу, Кристоферу Брауну, ненадлежащим образом хранившему ружье, уголовных обвинений не предъявляли. То же касается и других родителей, "арсеналами" которых пользовались многочисленные убийцы-подростки.
© AP Photo / Dario Lopez-MillsПолиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
Профессор юридического факультета Мичиганского университета Эков Янка считает, что последствия приговора Крэмбли будут ощущаться и за пределами штата. "Прокуроры по всей стране будут рассматривать это как новую и жизнеспособную форму ответственности. Думаю, нам не следует недооценивать прецедентную силу этого дела, даже несмотря на то, что мы признаем: факты были весьма экстраординарными". Мичиганский экс-прокурор Мэттью Шнайдер в то же время надеется, что суровое наказание четы Крэмбл заставит других родителей проблемных подростков быть внимательнее со своими детьми, в том числе, в вопросе доступа к оружию.