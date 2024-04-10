https://ria.ru/20240410/ssha-1939117257.html

Союзники Трампа хотят переманить избирателей Байдена, пишут СМИ

Союзники Трампа хотят переманить избирателей Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2024

Союзники Трампа хотят переманить избирателей Байдена, пишут СМИ

Союзники кандидата в президенты США Дональда Трампа ищут способы повысить рейтинг других кандидатов в президенты страны, чтобы переманить к ним избирателей... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:38

2024-04-10T15:38

2024-04-10T15:38

в мире

сша

израиль

мичиган

дональд трамп

джо байден

роберт ф. кеннеди-младший

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Союзники кандидата в президенты США Дональда Трампа ищут способы повысить рейтинг других кандидатов в президенты страны, чтобы переманить к ним избирателей действующего главу Белого дома Джо Байдена, сообщает газета New York Times. "Союзники Дональда Трампа обсуждают способы повысить популярность других кандидатов в колеблющихся штатах, чтобы переманить избирателей президента Байдена", - пишет газета. Так, отмечается, что союзники Трампа хотят создать кандидату в президенты США Роберту Кеннеди-младшему имидж сторонника права женщин на аборт, чтобы те, для кого этот вопрос имеет большое значение, отдали голос за него вместо Байдена. Помимо этого, союзники Трампа, согласно публикации, также хотят сделать особый акцент на проэкологических позициях Кеннеди-младшего и ожидаемого кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн, чтобы привлечь к ним избирателей, недовольных рекордной добычей нефти при Байдене. Наконец, третье направление работы союзников Трампа, по информации газеты – снижение явки среди сторонников Демократической партии на выборах в ноябре через обострение недовольства американцев-мусульман поддержкой, которую США оказывают Израилю. Так, союзники Трампа якобы обсуждают возможность проведения в Мичигане и других штатах с большим числом мусульман рекламной кампании, в которой Байдена бы благодарили за поддержку Израиля. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки. Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший также продолжает свою избирательную кампанию. Однако, как ожидается, племянник бывшего американского президента Джона Кеннеди не сможет составить серьезную конкуренцию ни Байдену, ни Трампу.

https://ria.ru/20240102/bayden-1919478861.html

https://ria.ru/20240302/vybory-1930728973.html

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израиль

мичиган

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, мичиган, дональд трамп, джо байден, роберт ф. кеннеди-младший