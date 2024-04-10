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Госдеп одобрил продажу Киеву комплектов для обслуживания ЗРК Hawk - РИА Новости, 10.04.2024
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01:14 10.04.2024 (обновлено: 05:49 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/ssha-1938968386.html
Госдеп одобрил продажу Киеву комплектов для обслуживания ЗРК Hawk
Госдеп одобрил продажу Киеву комплектов для обслуживания ЗРК Hawk - РИА Новости, 10.04.2024
Госдеп одобрил продажу Киеву комплектов для обслуживания ЗРК Hawk
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов HAWK Phase III на сумму порядка 138... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T01:14
2024-04-10T05:49
государственный департамент сша
министерство обороны сша
киев
украина
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов HAWK Phase III на сумму порядка 138 миллионов долларов, сообщило во вторник агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.По данным ведомства, правительство Украины запросило у Вашингтона возможность приобретения товаров и услуг, связанных с обслуживанием данных ракетных систем.&quot;Госсекретарь вынес определение и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует немедленной продажи украинскому правительству вышеуказанных оборонных товаров и услуг в интересах нацбезопасности США, тем самым отменив требование Конгресса о рассмотрении (данной сделки)&quot;, — заявили в Пентагоне.Утверждается, что поставка комплектов обслуживания данных ЗРК не приведет к коренным изменениям военного баланса в регионе, а также не снизит оборонные возможности самих США.Правительство Испании объявило в ноябре 2022 года о передаче Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk. Данный ЗРК был разработан в США в 60-х годах прошлого века. Модификация Phase III вступила строй в конце 1980-х годов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240321/oruzhie-1934482802.html
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государственный департамент сша, министерство обороны сша, киев, украина, сергей лавров, сша, россия, в мире, нато
Государственный департамент США, Министерство обороны США, Киев, Украина, Сергей Лавров, США, Россия, В мире, НАТО
Госдеп одобрил продажу Киеву комплектов для обслуживания ЗРК Hawk

Госдеп США одобрил продажу Киеву комплектов для обслуживания ЗРК Hawk Phase III

© Фото : U.S. Army Photo / Pfc. Nicholas VidroЗенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk
Зенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : U.S. Army Photo / Pfc. Nicholas Vidro
Зенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов HAWK Phase III на сумму порядка 138 миллионов долларов, сообщило во вторник агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
По данным ведомства, правительство Украины запросило у Вашингтона возможность приобретения товаров и услуг, связанных с обслуживанием данных ракетных систем.
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"Госсекретарь вынес определение и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует немедленной продажи украинскому правительству вышеуказанных оборонных товаров и услуг в интересах нацбезопасности США, тем самым отменив требование Конгресса о рассмотрении (данной сделки)", — заявили в Пентагоне.

Утверждается, что поставка комплектов обслуживания данных ЗРК не приведет к коренным изменениям военного баланса в регионе, а также не снизит оборонные возможности самих США.
Правительство Испании объявило в ноябре 2022 года о передаче Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk. Данный ЗРК был разработан в США в 60-х годах прошлого века. Модификация Phase III вступила строй в конце 1980-х годов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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