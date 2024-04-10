https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939161970.html

Спецоперация, 10 апреля: американские дроны не могут одолеть российскую РЭБ

Спецоперация, 10 апреля: американские дроны не могут одолеть российскую РЭБ - РИА Новости, 10.04.2024

Спецоперация, 10 апреля: американские дроны не могут одолеть российскую РЭБ

О проблемах американских дронов в борьбе с российскими системами РЭБ, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:49

2024-04-10T17:49

2024-04-10T20:08

специальная военная операция на украине

технологии

россия

киев

брянская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. О проблемах американских дронов в борьбе с российскими системами РЭБ, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. Трудности американских беспилотников в зоне СВОАмериканские беспилотники на Украине работают "не так хорошо", как другие системы, они не могут преодолеть российские радиоэлектронные помехи, написала газета Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного директора разработчика дронов Skydio Адама Брая. Как отмечает издание, украинские чиновники обнаружили, что американские беспилотники "хрупки и не способны преодолеть российские радиоэлектронные помехи и технологии отключения GPS". По данным газеты, дроны часто не могут летать на заявленные расстояния. По мнению бывших чиновников минобороны США, на которых ссылается Wall Street Journal, недостатки американских производителей БПЛА частично являются результатом политики правительства США в отношении КНР — Пентагон предъявлял строгие требования к разработчикам, включая запрет на использование китайских компонентов, что сделало более дорогим и трудным создание небольших дронов. Несмотря на испытываемые проблемы, Вашингтон продолжает военную поддержку Киева. Так, госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов HAWK Phase III на сумму порядка 138 миллионов долларов. Как сообщили в агентстве по сотрудничеству в области безопасности, входящего в состав Пентагона, Киев запросил у Вашингтона возможность приобрести товары и услуги, связанные с обслуживанием этих ракетных систем. Соединенным Штатам также пришлось оправдываться после заявления пресс-бюро Службы внешней разведки России, опубликовавшего накануне информацию, что американские ЧВК начали вербовать членов мексиканских и колумбийских наркокартелей, отбывающих наказание в США, для участия в конфликте на Украине. Как написали в своих соцсетях американские дипломаты в Мексике, эти обвинения якобы являются "клеветой", которая "если не запятнает, то запачкает". Ход спецоперацииВооруженные силы России за сутки улучшили положение по переднему краю на Купянском и Южнодонецком направлениях. На Донецком направлении российская армия заняла более выгодные рубежи, на Авдеевском — улучшила тактическое положение. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили базу хранения вооружений ВСУ, где находились 32 гаубицы Д-20, а также поразили два цеха сборки украинских беспилотников и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров. Совокупные потери противника на всех участках фронта за сутки составили до 955 солдат, девять танков и других бронемашин, 49 артиллерийских орудий, 61 военный автомобиль и 172 дрона. Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российская армия ударила в среду по энергосистеме Николаева. По его данным, "прилет" пришелся по подстанции в населенном пункте Михайло-Ларино к востоку от областного центра. В результате вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330 кВ. На какое-то время был обесточен весь Николаев. Кроме того, Лебедев рассказал РИА Новости, ссылаясь на своих коллег по подполью, что Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, в котором было около 300 военнослужащих. Украинские удары по России Киев не прекращает попыток наносить удары беспилотниками по территории России. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в ночь на среду системы ПВО сбили пять украинских дронов над Брянской областью. Кроме того, угроза атаки БПЛА объявлялась сегодня в Таганроге, однако впоследствии ее отменили. От обстрелов ВСУ также пострадала съемочная группа программы "Вести Луганск". Как сообщили в правительстве ЛНР, журналисты попали под обстрел во время съемок на Кременском направлении. Отмечается, что оператора телеканала ранило осколком в ногу, его передали медикам. Корреспондент получил контузию. Пострадавших отвезли в больницу в Луганске. Поимка пособников КиеваУправление ФСБ по Ростовской области сообщило о задержании студента из ДНР, собиравшего данные о дислокации российских войск для Киева. По информации ведомства, уроженец Макеевки, учащийся одного из московских вузов, вышел на связь со структурами, связанными со спецслужбами Украины. В январе-феврале 2024 года он передал им сведения, которые могли быть использованы против ВС России, для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры, повлечь возникновение потерь личного состава и военной техники. У задержанного изъяли средства связи, использовавшиеся им для контактов с украинскими кураторами. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

брянская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, киев, брянская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), gps