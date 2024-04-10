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Российская ПВО за сутки сбила 172 украинских беспилотника - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939095087.html
Российская ПВО за сутки сбила 172 украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила 172 украинских беспилотника - РИА Новости, 10.04.2024
Российская ПВО за сутки сбила 172 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 172 украинских беспилотника, 3 управляемые авиабомбы Hammer и 2 снаряда РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:25
2024-04-10T14:25
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 172 украинских беспилотника, 3 управляемые авиабомбы Hammer и 2 снаряда РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 172 украинских беспилотных летательных аппарата, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 20089 беспилотных летательных аппаратов, 499 зенитных ракетных комплексов, 15741 танк и другие боевые бронированные машины, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8802 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20852 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938067483.html
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россия, франция, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 172 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за сутки сбили 172 беспилотника ВСУ и три бомбы Hammer

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 172 украинских беспилотника, 3 управляемые авиабомбы Hammer и 2 снаряда РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 172 украинских беспилотных летательных аппарата, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 20089 беспилотных летательных аппаратов, 499 зенитных ракетных комплексов, 15741 танк и другие боевые бронированные машины, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8802 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20852 единицы специальной военной автомобильной техники.
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