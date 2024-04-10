https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939095087.html

Российская ПВО за сутки сбила 172 украинских беспилотника

Российская ПВО за сутки сбила 172 украинских беспилотника - РИА Новости, 10.04.2024

Российская ПВО за сутки сбила 172 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 172 украинских беспилотника, 3 управляемые авиабомбы Hammer и 2 снаряда РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:25

2024-04-10T14:25

2024-04-10T14:25

специальная военная операция на украине

россия

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безопасность

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 172 украинских беспилотника, 3 управляемые авиабомбы Hammer и 2 снаряда РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 172 украинских беспилотных летательных аппарата, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 20089 беспилотных летательных аппаратов, 499 зенитных ракетных комплексов, 15741 танк и другие боевые бронированные машины, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8802 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20852 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938067483.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, франция, безопасность