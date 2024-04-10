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Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 10.04.2024
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14:14 10.04.2024 (обновлено: 14:22 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939092075.html
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 10.04.2024
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух украинских бригад и отразили две РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:14
2024-04-10T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
киев
старомайорское
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух украинских бригад и отразили две контратаки на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 115 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также были отражены две контратаки противника в районе Никольского в ДНР."Потери противника за сутки составили до 115 военнослужащих, три пикапа, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240410/padenie-1939064547.html
https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939058125.html
россия
донецкая народная республика
киев
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Киев, Старомайорское
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли 115 человек на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух украинских бригад и отразили две контратаки на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 115 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что также были отражены две контратаки противника в районе Никольского в ДНР.
"Потери противника за сутки составили до 115 военнослужащих, три пикапа, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - добавили в МО РФ.
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