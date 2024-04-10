https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939092075.html

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 10.04.2024

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух украинских бригад и отразили две РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:14

2024-04-10T14:14

2024-04-10T14:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

киев

старомайорское

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934801683_0:67:3216:1876_1920x0_80_0_0_ed767f6ad7389cc8f2640a6d4fe8b741.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух украинских бригад и отразили две контратаки на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 115 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также были отражены две контратаки противника в районе Никольского в ДНР."Потери противника за сутки составили до 115 военнослужащих, три пикапа, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240410/padenie-1939064547.html

https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939058125.html

россия

донецкая народная республика

киев

старомайорское

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, старомайорское