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Российское военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 10.04.2024 (обновлено: 14:24 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939090720.html
Российское военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Российское военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.04.2024
Российское военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ продвинулись на Купянском направлении, отразили контратаку, ВСУ потеряли до 20 военных и танк, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:11
2024-04-10T14:24
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. ВС РФ продвинулись на Купянском направлении, отразили контратаку, ВСУ потеряли до 20 военных и танк, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.На купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и отразили контратаку штурмовой группы 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 20 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Нота", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российское военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: российские военные продвинулись на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Малка" в зоне спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Малка в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Малка" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. ВС РФ продвинулись на Купянском направлении, отразили контратаку, ВСУ потеряли до 20 военных и танк, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.
На купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и отразили контратаку штурмовой группы 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 20 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Нота", - отметили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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