https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939090720.html
Российское военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Российское военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.04.2024
Российское военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ продвинулись на Купянском направлении, отразили контратаку, ВСУ потеряли до 20 военных и танк, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:11
2024-04-10T14:11
2024-04-10T14:24
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вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. ВС РФ продвинулись на Купянском направлении, отразили контратаку, ВСУ потеряли до 20 военных и танк, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.На купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и отразили контратаку штурмовой группы 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 20 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Нота", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российское военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: российские военные продвинулись на Купянском направлении