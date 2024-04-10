https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939090720.html

Российское военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

Российское военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.04.2024

Российское военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ продвинулись на Купянском направлении, отразили контратаку, ВСУ потеряли до 20 военных и танк, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:11

2024-04-10T14:11

2024-04-10T14:24

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936362503_0:121:2833:1715_1920x0_80_0_0_f934a82c9000437f5545bd0e290fb3c3.jpg

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. ВС РФ продвинулись на Купянском направлении, отразили контратаку, ВСУ потеряли до 20 военных и танк, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.На купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и отразили контратаку штурмовой группы 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 20 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Нота", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)