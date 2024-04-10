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"Удар по Украине": Россия получила нового союзника в ЕС
"Удар по Украине": Россия получила нового союзника в ЕС - РИА Новости, 10.04.2024
"Удар по Украине": Россия получила нового союзника в ЕС
Победа Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии стала серьезным ударом для Украины и ее западных союзников, пишет газета Al Khaleej. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T06:43
2024-04-10T06:43
2024-04-10T17:27
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иван корчок
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Победа Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии стала серьезным ударом для Украины и ее западных союзников, пишет газета Al Khaleej."У президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе: Петер Пеллегрини одержал победу на выборах президента Словакии. <…> Таким образом, Брюссель, Вашингтон и Киев получили новый удар", — говорится в статье.Как указывает издание, победа Пеллегрини на выборах представляет собой новый сдвиг в Европе. Хотя полномочия президента Словакии ограниченны, он ратифицирует международные договоры, назначает высших судей, является главнокомандующим вооруженными силами, а также обладает правом вето и может наложить его на законы, принятые парламентом.После избрания политик заявил, что сделает все, чтобы его страна всегда находилась "на стороне мира, а не войны", подчеркнув, что не допустит отправки словацких военных на Украину, отмечает издание."С избранием Пеллегрини, нового российского союзника, Украина потеряла своего важного сторонника", — говорится в статье.Пеллегрини победил во втором туре выборов президента Словакии с 53,12 процента голосов, его соперником был экс-глава МИД страны Иван Корчок. После своей победы он заявлял о необходимости переговоров и скорейшего перемирия на Украине. Пеллегрини осенью 2023 года возглавил парламент, он также является председателем партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>Читайте в Дзен: Страшная находка в Попасной. Что нашли у украинского боевика, убитого два года назад. С кем воюет РоссияЕвропу ждет необъявленная война в Северном море
https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938379196.html
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в мире, словакия, украина, россия, петер пеллегрини, владимир путин, иван корчок, евросоюз
В мире, Словакия, Украина, Россия, Петер Пеллегрини, Владимир Путин, Иван Корчок, Евросоюз
"Удар по Украине": Россия получила нового союзника в ЕС
Al Khaleej: победа Пеллегрини на выборах в Словакии стала ударом для Украины