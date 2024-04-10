Слуцкий назвал США и НАТО прямыми соучастниками убийств россиян
Слуцкий: США и НАТО — соучастники убийств российских стариков, женщин и детей
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкКандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий
Кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. США и НАТО - прямые соучастники убийств российских стариков, женщин и детей, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«
"И снова маски сорваны. Коллективный Запад фактически дезавуирует заявления Вашингтона и Брюсселя о недопустимости обстрелов ВСУ мирной российской территории… США и НАТО не только спонсоры террористической хунты Зеленского, но и прямые соучастники убийств бандеровцами российских стариков, женщин и детей. Их кровь на руках столтенбергов, остинов, байденов и шольцев. И рано или поздно они за все ответят!", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает, что возможные обстрелы Киевом военных объектов внутри территории России – это "самооборона".
По его мнению, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга - не более чем циничная попытка оправдать государственный терроризм киевских марионеток Запада.
«
"Пентагон и вовсе решил обойтись без "сантиментов", дав Киеву, по сути, полный карт-бланш. По словам помощника министра обороны США Селест Уолландер, опасения по поводу атак на гражданские объекты в России есть, но "это суверенное решение властей и военных Украины". Соединенные Штаты, как оказалось, больше волнует то, что инвестиции в неонацистский режим Зеленского, мол, могут не окупиться", - отметил Слуцкий.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на жителей РФ.